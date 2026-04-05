국힘 '이정현 출마 시사' 전남광주 공천접수…"심사료 80% 감액"

▲ 국민의힘 박덕흠 공관위원장

국민의힘은 이정현 전 공천관리위원장이 출마를 시사했던 전남광주통합특별시에 대해 추가 공모를 하기로 했습니다.박덕흠 공천관리위원장은 오늘 오후 여의도 중앙당사에서 회의 직후 기자간담회를 열어 "전남광주특별시장에 대한 후보자 추가 공모를 확정 의결했다"며 "호남 지역 광역·기초단체장 후보자 추가 접수 시 심사료 80%를 감액하기로 했다"고 말했습니다.이번 공모는 오는 6∼8일 사흘 간 공고를 띄운 뒤 9∼10일 이틀 간 신청서를 접수하는 방식입니다.기존 공천 심사료는 광역단체장 800만원, 기초단체장 600만원이었지만 감액 시 각각 160만원, 120만원으로 낮아집니다.경기도지사 경선 일정은 정해지지 않았습니다.모레 공관위 회의에서 재논의할 예정입니다.공관위가 직접 공천을 관할하는 특례시인 경기 수원은 안교재·이요림 후보 간 2인 경선, 경기 화성은 김용·박태경·석호현 후보 간 3인 경선, 경기 안양은 김대영·김철현 후보 간 2인 경선을 합니다.강원 강릉시장 후보 공천은 지난달 중앙당 공관위로 이관됨에 따라 오는 7일 면접을 실시합니다.현재 김홍규 강릉시장을 비롯해 심영섭·최익순·김동기·권혁열 예비후보 등이 공천 경쟁을 벌이고 있습니다.충북도지사 경선은 예비경선을 통과한 후보 1인과 현역 도지사가 일대일 대결하는 '한국시리즈' 방식으로 치르기로 한 가운데, 오는 10일 예비경선 토론회가 열립니다.예비경선 대상자는 윤희근 전 경찰청장, 윤갑근 전 대구고검장, 조길형 전 충주시장이며 승자가 김영환 현 충북도지사와 본경선을 치르게 됩니다.다만 조 전 시장은 경선 불참 의사를 고수하고 있습니다.박 위원장은 조 전 시장의 예비경선 참여 여부에 대해 "이제 공고 일정을 잡았으니 거기에 응모하시면 같이 경선을 하게 되는 것이고, 본인이 참여 의사가 없으면 그대로 (빼고) 진행한다"고 설명했습니다.충북 예비경선 선거는 15∼16일 선거인단 70%·일반 국민 여론조사 30% 비율로 투표합니다.본경선은 18∼24일 중 1회 토론회를 한 뒤 25∼26일 선거인단 50%·일반 국민 여론조사 50% 비율로 투표해 27일 최종 후보자를 뽑습니다.(사진=연합뉴스)