박준순 결승포 포함 4안타…두산 4연패 탈출

▲ 박준순

프로야구에서 두산 베어스가 박준순의 불방망이를 앞세워 한화 이글스를 꺾고 4연패에서 탈출했습니다.두산은 5일 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와 경기에서 8-0 대승을 거뒀습니다.잭로그를 선발로 내세운 두산은 1회말 무사 만루의 기회를 잡았으나 득점에 실패하며 불안하게 출발했습니다.그러나 0-0인 5회말 1사 1, 3루에서 박준순이 좌측 펜스를 넘어가는 스리런 홈런을 쏘아 올려 주도권을 잡았습니다.7회에는 이유찬의 내야땅볼로 1점을 보탠 두산은 8회말 박지훈이 3타점 3루타를 치는 등 대거 4점을 뽑아 승부를 갈랐습니다.두산 2년 차 박준순은 1번 지명 타자로 선발 출장해 홈런과 3루타를 치는 등 5타수 4안타를 기록했습니다.선발 투수 잭로그는 6회까지 삼진 6개를 뽑으며 4안타 무실점으로 막아 시즌 첫 승을 신고했습니다.광주에서는 전날 최하위로 처진 KIA 타이거즈가 NC 다이노스를 3-0으로 꺾고 4연패를 끊었습니다.KIA는 2회말 1사 만루에서 정현창의 땅볼로 선취점을 냈습니다.4회에는 1사 1, 3루에서 한준수가 큼직한 희생플라이를 날려 2-0으로 앞섰습니다.8회말에는 2루타를 치고 나간 박재현이 해럴드 카스트로의 희생플라이로 득점하며 승리를 예약했습니다.KIA 선발로 나선 올러는 7회까지 삼진 5개를 뽑으며 3안타 무실점으로 막아 시즌 2승째를 거뒀습니다.KIA는 올러에 이어 전상현(⅔이닝)과 김범수(⅓이닝)가 8회를 막은 뒤 마무리 정해영이 9회초 삼자범퇴로 팀 승리를 지켰습니다.영패를 당한 NC는 최근 5연승을 달리다 제동이 걸렸습니다.부산에서는 SSG 랜더스가 롯데 자이언츠에 4-3으로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.주말 3연전을 쓸어 담는 등 4연승을 달린 SSG는 단독 선두로 나섰고, 6연패를 당한 롯데는 공동 최하위로 밀려났습니다.롯데는 3회말 윤동희가 투런홈런을 날려 먼저 점수를 뽑았습니다.SSG는 4회초 2사 만루에서 박성한이 투수 강습 안타를 날려 1점을 만회했으나 롯데는 4회말 우중간 2루타를 친 한태양을 황성빈이 좌익선상 2루타로 불러들여 3-1로 앞섰습니다.그러나 SSG는 5회초 2사 1, 3루에서 한유섬과 조형우가 연속 적시타를 터뜨려 3-3 동점을 만들었습니다.팽팽하던 승부는 예상치 못한 피치클록 위반에서 균열이 일었습니다.SSG는 9회초 최정이 볼카운트 3볼-2스트라이크에서 롯데 불펜 최준용의 피치클록 위반 덕에 볼넷으로 출루했습니다.흔들린 최준용은 폭투 2개와 볼넷으로 1사 1, 3루를 자초했고 SSG는 고명준이 중전 적시타를 날려 천금 같은 결승점을 뽑았습니다.수원에서는 kt wiz가 선발 케일럽 보쉴리의 호투 속에 삼성 라이온즈를 2-0으로 꺾었습니다.삼성은 KBO리그 최초로 선발 라인업을 전원 좌타자로 구성해 kt 우완 선발 보쉴리 공략에 나섰습니다.그러나 승부는 보쉴리의 판정승이 됐습니다.보쉴리는 6회까지 5안타, 2볼넷을 허용했으나 탈삼진 2개를 곁들이며 무실점으로 막았습니다.kt는 2회말 오윤석의 2루타로 선취점을 뽑았습니다.3회에는 1사 만루에서 샘 힐리어드가 희생플라이를 날려 2-0으로 앞섰습니다.리드를 잡은 kt는 7회부터 김민수-한승혁-박영현이 1이닝씩 책임지며 합작 완봉승을 거뒀습니다.고척돔에서는 선발타자 전원 안타를 터뜨린 LG 트윈스가 키움 히어로즈의 추격을 6-5로 따돌렸습니다.LG는 1회초 문보경의 적시타와 박동원의 희생플라이로 먼저 2점을 뽑았습니다.키움은 2회말 김건희가 좌월 솔로아치를 그려 1점을 만회했으나 LG는 4회초 오지환이 2타점 적시타를 때려 4-1로 달아났습니다.LG는 9회초 문보경의 솔로홈런과 오지환의 2루타로 2점을 추가해 6-1로 달아났습니다.키움은 9회말 이형종이 만루홈런을 쏘아 올렸으나 끝내 뒤집지는 못했습니다.지난달 31일 KIA전에서 3이닝 7실점 했던 LG 외국인 투수 앤더스 톨허스트는 6이닝 2안타, 7탈삼진, 1실점으로 승리투수가 됐습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)