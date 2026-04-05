정수빈 '천금의 슈퍼캐치'…두산 4연패 탈출

<앵커>



오늘(5일) 프로야구에서는 그림 같은 호수비가 속출했는데요. 특히 두산의 4연패 탈출을 이끈 정수빈 선수의 다이빙캐치가 압권이었습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



두산이 한화와 0대 0으로 맞선 5회 초 투아웃 2-3루 위기에서 한화 김태연의 빨랫줄 같은 타구를 두산 중견수 정수빈이 슈퍼맨처럼 몸을 날려 낚아챕니다.



대량 실점 위기를 정수빈의 환상적인 호수비로 넘긴 두산은 곧장 5회 말, 박준순의 결승 3점 홈런으로 주도권을 가져왔습니다.



8회, 박지훈의 3타점 3루타로 쐐기를 박은 두산이 8대 0 완승으로 4연패에서 탈출했습니다.



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SSG는 4연승을 달리며 단독 선두로 올라섰습니다.



롯데와 3대 3으로 맞선 9회 롯데 최준용의 피치 클락 위반으로 최정이 볼넷을 골라 만든 기회에서 고명준의 적시타로 결승점을 만들었고, 9회 말 롯데 윤동희의 잘 맞은 타구를 좌익수 에레디아가 펜스에 부딪히며 잡아내 1점 차 승리를 지켰습니다.



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LG는 9회 말 노아웃 1-2루 위기에서 키움 안치홍을 병살타로 유도해 1점 차 승리를 지키고 2연승을 달렸습니다.



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KIA는 지난 화요일 6이닝 무실점 역투에 이어 오늘 7이닝 무실점 호투로 이번 주에 혼자 2승을 올린 선발 올러를 앞세워 NC를 누르고 4연패에서 벗어났습니다.



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KT는 프로야구 사상 최초로 선발 라입업 9명을 모두 좌타자로 채운 삼성 타선을 선발 보쉴리부터 오른손투수 4명이 무실점으로 봉쇄해 2연패에서 벗어났습니다.



(영상편집 : 박정삼)