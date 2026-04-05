AI로 실시간 추적…미군 작전 중계하는 중국 기업들

<앵커>



중국의 민간 기업들이 미군 장비들이 어디서 뭘 하는지 AI로 분석해 공개하고 있는 걸로 나타났습니다. 중국 정부가 이걸 활용해서 이란을 돕고 있다는 의혹도 제기됐습니다. AI를 활용한 '인지전'도 이번 전쟁의 변수 중 하나입니다.



베이징에서 권란 특파원이 보도합니다.



<기자>



이란 전쟁 발발 일주일이 되던 날, 중국 민간 기업 미자르비전이 SNS에 공개한 위성사진입니다.



미 항공모함 에이브러햄 링컨호 등의 이동 경로를 실시간 추적하며, 이란 남부와 오만만 인근 해역 미 해군력이 증강됐다는 분석을 내놓습니다.



미국과 이스라엘의 이란 공격 하루 전에는 이스라엘 오브다 공군 기지에 배치된 미 F-22 전투기와 패트리어트 방공 시스템의 정확한 숫자와 위치까지 제시합니다.



또 다른 중국 기업 징안 테크놀로지는 미국과 이란이 협상 중이던 지난 2월 미군 전략 수송기가 패트리어트와 사드 등 방공 시스템을 중동으로 긴급 수송하는 것 등을 포착하며, 전쟁 발발 가능성을 60%로 내다봤습니다.



위성 1대 없는 소규모 기업들이지만, 상업용 위성사진을 구매해 자체 AI 기술을 통해 미 군사 장비 수백여 종을 식별하고 분석하는 겁니다.



이 정보는 대부분 온라인에 공개하거나 상업적으로 판매하고 있는데, 중국 정부가 민간 기업을 활용해 이란을 우회적으로 지원할 수 있다는 우려도 제기됩니다.



[피트 헤그세스/미국 국방장관 (지난달 31일) : 전투기 등에 대해 일부 적대 세력이 제공해서는 안 되는 정보를 제공하고 있는 정황이 있습니다. 우리는 이를 잘 인지하고 있습니다.]



이란 전쟁이 인지전의 성격을 띠며 군사 정보가 실시간으로 공개되고 있자, 미국 정부는 민간 위성 업체들에 이란과 중동 지역 위성사진 유통을 무기한 중단해달라고 요청한 것으로도 알려졌습니다.



(영상취재 : 배문산·양아타, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 강윤정)