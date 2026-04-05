"미군 실종자, 교전 끝 구조"…트럼프가 직접 발표

<앵커>



일요일 8시 뉴스도 이란 전쟁 소식부터 전해드립니다. 이란에서 격추된 미군 전투기 탑승자가 구조됐습니다. 미군은 항공기 수십 대와 수백 명의 특수부대를 투입해 이란과 이틀간 교전을 벌인 끝에 구조에 성공한 걸로 전해졌습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



트럼프 대통령은 극적인 미군 구조 소식을 미국 시간 자정을 넘긴 시간에 SNS에 직접 발표했습니다.



[CNN 뉴스 속보 : 트럼프 대통령은 이란 상공에서 전투기가 격추된 후 실종된 두 번째 미국인 탑승자를 미군이 성공적으로 구조했다고 발표했습니다.]



격추당한 F-15E 스트라이크 이글 앞좌석에 탑승한 조종사는 즉시 구조됐지만, 뒤에 탔던 표적 탐지와 미사일 운용을 맡는 무기체계 장교가 실종되면서 미국과 이란은 수색 경쟁을 벌여왔습니다.



미군은 수색 구조 작전에 수십 대 항공기와 수백 명의 특수부대원을 투입했습니다.



비상 탈출한 장교가 권총만 소지한 채 은신하자, 미 공격기들은 이란군이 접근하지 못하도록 폭격을 가했습니다.



구조 대원들이 장교에게 접근하는 과정에서는 교전이 벌어졌습니다.



F-15 추락 이후 이틀간의 접전 끝에 미군은 이란의 저지를 뚫고 구조에 성공했으며 이 과정에서 미군 사상자는 없었던 것으로 전해졌습니다.



이란 측 매체는 '5명이 순교했다'며 이란 군 사망 사실을 알렸습니다.



[세드릭 레이턴/CNN 군사 분석가 : (구조 작전은) 적대적 지역으로 진입할 때 3배 이상 어려움이 커집니다. 특히 이번에는 이란이 적극적으로 수색하는 상황이었습니다.]



백악관에서 구조 작전을 지켜본 트럼프는 장교가 다쳤지만, 괜찮을 것이라면서 미국 역사상 가장 대담한 작전을 완수해 매우 기쁘다고 말했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 박춘배)