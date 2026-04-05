민주당, 지방선거 슬로건 '국가 정상화·일 잘하는 지방정부' 공개

▲ 더불어민주당 조승래 사무총장이 5일 국회에서 6.3 지방선거 슬로건과 홍보캠페인을 발표하고 있다.

민주당이 오늘(5일) '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'를 표어로 6.3 지방선거운동을 펼치기로 했다고 밝혔습니다.조승래 사무총장은 이날 국회에서 기자간담회를 열어 "내란 완전 청산 및 국격 회복에 대한 국민의 염원을 담았다"며 이 같은 슬로건을 공개했습니다.조 사무총장은 "지역 곳곳에 남아 있는 내란 세력을 심판하고 국익을 해치는 내란을 완전히 종식하겠다"며 "대한민국 정상화로 대도약의 초석을 마련할 수 있도록 진인사대천명의 마음으로 최선을 다하겠다"고 말했습니다.당의 선거 홍보전략도 시각, 청각 측면에서 새로 가다듬고 온라인 홍보도 강화할 에정입니다.포스터·명함에 쓰이는 메인 그래픽으로 고유 색상인 파란색과 이른바 '빛의 혁명'을 표상하는 오로라를 결합해 지난해 대통령선거와 지선의 연속성을 부각했습니다.전용 서체인 '민주체'로 홍보물을 제작해 가독성과 결속력을 높이고, 기호 색깔에 파란색과 노란색, 초록색을 활용할 수 있도록 해 '국민 통합'의 의미를 담았습니다.정당 역사상 처음으로 유세곡 도입부에 기업 광고 등에 붙는 '시그니처 사운드'도 도입해 당의 청각적 정체성을 구축할 계획입니다.(사진=연합뉴스)