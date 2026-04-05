여자배구 GS칼텍스, 통산 4번째 챔피언…5년 만에 봄 배구 정상

▲ 5일 서울 장충체육관에서 열린 챔피언결정전 한국도로공사 대 GS칼텍스 3차전 경기. GS칼텍스의 실바가 공격을 시도하고 있다.

GS칼텍스가 여자 프로배구 챔피언결정전에서 통산 4번째 우승 트로피를 들었습니다.GS칼텍스는 오늘(5일) 서울 장충체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 챔피언결정전(5전 3승제) 한국도로공사와 3차전에서 세트 점수 3대 1(25대15, 19대25, 25대20, 25대20)로 승리했습니다.적지인 김천체육관에서 열린 1차전과 2차전을 잡았던 GS칼텍스는 안방으로 돌아와 한 경기만에 시리즈에 마침표를 찍었습니다.GS칼텍스의 챔피언결정전 우승은 2007-2008, 2013-2014, 2020-2021시즌에 이어 4번째입니다.또한 햇수로는 차상현 전 감독이 팀을 이끌었던 2020-2021시즌 이후 5년 만입니다.정규리그를 3위로 마치고 프로배구 여자부 출범 이후 처음으로 열린 준플레이오프에서 흥국생명을 따돌린 GS칼텍스는 플레이오프(3전 2승제)에서 현대건설을 2승 무패로 제압했습니다.그리고 챔피언결정전에서는 정규리그 1위를 차지한 도로공사마저 3전 전승으로 잠재우며 포스트시즌 6전 전승 '무패' 우승을 일궜습니다.정규리그 3위 팀의 챔피언결정전 우승은 2007-2008시즌 GS칼텍스(3승 1패)와 2008-2009시즌 흥국생명(3승 1패), 2022-2023시즌 도로공사(3승 2패)에 이어 4번째입니다.GS칼텍스는 사상 최초로 '준플레이오프 출전팀의 챔피언결정전 우승', '3위 팀 최초의 챔피언결정전 무패 우승' 기록도 세웠습니다.(사진=연합뉴스)