'이 대통령 취임 전 사진' 선거홍보용 금지…민주당 일각서 반발

▲ 더불어민주당 조승래 사무총장

민주당이 6·3 지방선거 후보자 경선 과정에서 이재명 대통령의 취임 전 사진과 영상을 사용하지 못하도록 지침을 내린 가운데 친명계 일각에서 비판의 목소리가 나왔습니다.민주당은 어제(4일) 조승래 사무총장 명의로 경선 후보자들에게 공문을 보내 "이 대통령이 취임하기 전 촬영된 영상과 사진을 홍보에 활용하는 행위를 금지한다"며 "지침을 무시하는 경우 강력한 조치가 발생할 수 있음을 안내한다"고 밝혔습니다.당은 공문에서 "취임 전 시점의 영상이라 해도 대통령의 당무개입 의혹으로 이어질 수 있을 뿐 아니라, 대통령의 정치적 중립 위반 논란을 촉발할 소지가 매우 큰 사안"이라고 강조했습니다.경기도지사 경선 후보인 한준호 의원은 페이스북을 통해 "중앙당의 취지는 충분히 이해한다"면서도 "원칙은 지키되, 현장의 시간과 준비도 함께 고려해달라. 모든 후보자가 수용할 수 있는 일관되고 합리적인 기준을 마련해달라"고 촉구했습니다.이와 관련 당은 공문을 재차 보내 "기존에 설치된 외벽 현수막과 후보자들이 사용 중인 명함 등의 홍보물은 사용할 수 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "취임 전 상임선대위원장, 국회의원 등 신분으로 특정 후보자를 응원하거나 친소관계를 보이는 영상, 사진 등의 매체 사용을 금지해 대통령의 당무 개입 논란을 없애자는 것"이라며 공문의 취지를 다시 설명했습니다.그러자 강득구 최고위원은 이날 페이스북을 통해 "최고위원회의를 통해 문제를 강하게 공식 제기하겠다"며 "지침을 즉각 철회하라"고 공개적으로 요구했습니다.강 최고위원은 "취임 이전에 찍은 사진이 어떻게 현직 대통령의 당무 개입이 되나"라며 "스스로 최고 무기에 왜 족쇄를 채우나. 여당이 스스로 최고의 선거운동 자산을 봉인한 사례는 역사상 없었다"고 강조했습니다.이에 대해 조 사무총장은 "무엇이 문제가 되는지 이해할 수 없다"며 반박했습니다.(사진=연합뉴스)