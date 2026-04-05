광주 찾은 정청래, 국힘 겨냥 "5·18 헌법 수록 반대는 전두환 찬양"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 5일 광주 동구 남동성당을 찾아 이야기를 나누고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 국민의힘을 향해 "5·18 정신의 헌법 전문 수록을 찬성하는지, 반대하는지 하루 속히 입장을 밝히길 바란다"고 말했습니다.정 대표는 오늘 오전 광주 동구 남동 5·18 기념성당에서 열린 부활절 미사에 참석한 뒤 기자들과 만나 "5·18 민주화 운동 정신의 헌법 수록 반대는 곧 전두환 찬양이라고 생각한다"고 말했습니다.그러면서 "반성과 성찰이 없는 내란 옹호 세력은 5·18 민주화 운동 정신을 반대하고 민주주의를 반대하는 세력"이라며 "이번 6·3 지방선거는 완전한 민주주의의 회복, 12·3 비상계엄 내란 극복, 상처받은 국민의 회복과 치유, 내란 세력에 대한 심판을 하는 선거"라고 강조했습니다.민주당을 비롯한 여야 의원 187명은 지난 3일 5·18 민주화 운동과 부마민주항쟁 정신을 헌법 전문에 수록하고 계엄과 관련한 국회 권한을 강화하는 내용의 개헌안을 발의했습니다.이들은 개헌안을 이번 지선에서 국민투표에 부쳐야 한다는 입장입니다.하지만 국민의힘은 이런 방침을 당론으로 반대, 개헌안 발의에 불참했습니다.정 대표는 "'진짜 국민의 힘'으로 5·18 민주화 운동 정신을 헌법 전문에 수록하는 민주주의의 쾌거가 있었으면 좋겠다"며 "국민의힘은 국민의 힘에 걸맞지 않은 정당 이름"이라고 비판했습니다.정 대표는 오늘 오후에는 서울 여의도순복음교회에서 열리는 '2026 한국교회 부활절 연합예배'에 참석합니다.(사진=연합뉴스)