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'앤젤리나 졸리 딸' 샤일로, K팝 뮤직비디오 등장…댄서로 참여

이호건 기자
작성 2026.04.05 11:11 조회수
'앤젤리나 졸리 딸' 샤일로, K팝 뮤직비디오 등장…댄서로 참여
▲ 우주소녀 다영 뮤직비디오 티저 영상에 등장한 샤일로 졸리

할리우드 스타 앤젤리나 졸리와 브래드 피트의 딸 샤일로 졸리가 K-팝 뮤직비디오에 출연했습니다.

미국 ABC방송은 샤일로 졸리가 최근 공개된 K-팝 걸그룹 우주소녀 다영의 뮤직비디오 '왓츠 어 걸 투 두' 티저(맛보기) 영상에 등장했다고 보도했습니다.

영상에는 샤일로 졸리가 다영의 오른쪽 뒤편에서 여러 댄서와 함께 춤을 추는 모습, 링 귀걸이와 입술 피어싱을 하고 클로즈업된 장면 등이 담겼습니다.

샤일로 졸리는 부모의 유명세가 아니라 미국에서 열린 공개 오디션을 통해 뮤직비디오 댄서로 선발됐다고 외신들은 전했습니다.

19살인 샤일로 졸리는 이른바 '브란젤리나 커플'로 불려 온 할리우드 대표 스타 부부 앤젤리나 졸리와 브래드 피트의 첫 자녀로 어릴 적부터 대중의 관심을 모아왔습니다.

2016년 부부가 이혼한 후 졸리가 양육해왔으며, 샤일로 졸리는 2024년 개명을 통해 기존 이름인 샤일로 졸리-피트에서 아버지 성을 없앴습니다.

(사진=스타쉽 SNS 갈무리, 연합뉴스)
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