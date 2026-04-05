'졸리 딸'이 왜 여기서?…K팝 뮤비서 댄스 '화제'

▲ 우주소녀 다영 뮤직비디오 티저 영상에 등장한 샤일로 졸리

할리우드 스타 앤젤리나 졸리와 브래드 피트의 딸 샤일로 졸리가 K-팝 뮤직비디오에 얼굴을 비췄습니다.미국 ABC방송은 현지시간 4일 샤일로 졸리가 최근 공개된 K-팝 걸그룹 우주소녀 다영의 뮤직비디오 '왓츠 어 걸 투 두' 티저(맛보기) 영상에 등장했다고 보도했습니다.영상에는 샤일로 졸리가 다영의 오른쪽 뒤편에서 여러 댄서와 함께 춤을 추는 모습, 링 귀걸이와 입술 피어싱을 하고 클로즈업된 장면 등이 담겼습니다.샤일로 졸리는 부모의 유명세가 아니라 미국에서 열린 공개 오디션을 통해 뮤직비디오 댄서로 선발됐다고 외신들은 전했습니다.19살인 샤일로 졸리는 이른바 '브란젤리나 커플'로 불려 온 할리우드 대표 스타 부부 앤젤리나 졸리와 브래드 피트의 첫 자녀로 어릴 적부터 대중의 관심을 모아왔습니다.2016년 부부가 이혼한 후 졸리가 양육해왔으며, 샤일로 졸리는 2024년 개명을 통해 기존 이름인 샤일로 졸리-피트에서 아버지 성을 없앴습니다.그는 몇 년 전부터 댄서로 활동해 왔고, 소셜미디어(SNS)에 게시된 안무 영상에서도 포착된 바 있습니다.(사진=스타쉽 SNS 갈무리, 연합뉴스)