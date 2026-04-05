LGU+, 유심 교체 전 사전 안내 확대…1천만 건 발송

▲ LG유플러스 사옥

LG유플러스는 오는 13일부터 시행되는 전 고객 대상 유심 업데이트 및 무상 교체에 앞서 전체 고객의 64.1%에 해당하는 1,068만 건의 안내 문자를 발송했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.이번 문자 안내는 고객들이 유심 업데이트와 무료 교체 절차를 사전에 이해하고, 각자 상황에 맞는 조치를 받을 수 있도록 하기 위함입니다.LG유플러스는 지난달 30일부터 안내 문자를 순차 발송했으며 오는 6∼7일에는 598만 명을 대상으로 추가 안내를 진행할 예정입니다.회사 측은 유심 교체보다 상대적으로 간편한 '유심 업데이트' 방식에 대한 고객센터 문의가 많다고 전했습니다.고객별 업데이트 또는 교체 대상 여부는 오는 8일부터 U+원 앱과 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.유심 업데이트는 13일부터 U+원 앱 또는 LG유플러스 홈페이지를 통해 매장 방문 없이 진행할 수 있고, 매장에서 업데이트나 교체를 원하는 고객은 8일부터 U+원 앱이나 홈페이지 내 '매장 방문 예약' 서비스를 통해 사전 예약 후 방문하면 됩니다.앞서 LG유플러스는 개인을 식별하는 통신 정보인 국제이동가입자식별정보(IMSI)를 가입자의 실제 휴대전화 번호를 활용해 부여해왔습니다.LG유플러스는 보안 우려 등에 따라 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 교체를 실시할 방침입니다.(사진=연합뉴스)