뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

군 헬기, 지난달 산불 진화 중 실수로 DMZ 진입

이호건 기자
작성 2026.04.05 09:34 조회수
군 헬기, 지난달 산불 진화 중 실수로 DMZ 진입
▲ 육군 수리온 헬기

우리 군 헬기가 접경지역 산불 진화 작업에 투입됐다가 실수로 비무장지대, DMZ 내부까지 진입한 일이 있었던 것으로 뒤늦게 알려졌습니다.

우리 군은 지난달 23일 경기 연천 최전방 지역에서 발생한 산불 진화를 위해 육군 소속 수리온 헬기 1대를 투입했습니다.

이 헬기는 당초 DMZ 내부로 진입할 계획은 없었지만, 산불 진화 작업 중 DMZ 안까지 진입한 것으로 나타났습니다.

군사분계선 기준 남쪽 2㎞까지인 DMZ 남측구역 출입은 정전협정에 따라 관할권이 있는 유엔사의 승인을 받아야 하지만 당시 별도 승인을 받진 않았던 것으로 알려졌습니다.

특히 이 헬기는 산불 진화 작업 중 군사분계선 인근까지 근접 비행한 것으로 알려졌는데, 군 당국은 유엔사와 함께 군사분계선 월선 여부도 조사 중입니다.

당시 북한군은 특별한 반응을 보이지 않았던 것으로 전해졌습니다.

수리온은 군 병력과 장비 수송 임무를 주로 맡는 국산 기동헬기로, 산불 진화 작업에 투입됐을 당시에는 특별한 무장은 하지 않았던 것으로 알려졌습니다.

(사진=육군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지