미 아르테미스 동행 K-라드큐브, 2일차에도 교신 실패

▲ 아르테미스 2호 발사관에 장착된 K-라드큐브

반세기 만의 유인 달 탐사인 미국 '아르테미스 2호'에 동승해 우주로 향한 한국 큐브위성 'K-라드큐브'가 발사 이틀차에도 정상 교신하지 못했습니다.우주항공청은 어제(4일) 오후 2시 30분 공지를 통해 K-라드큐브 임무운영팀은 위성 생존 가능성을 고려해 첫 근지점 이후에도 지속적으로 위성과 교신을 시도했으나 신호를 감지하지 못했다고 밝혔습니다.아르테미스 2호는 한국시간으로 2일 오전 7시 35분에 발사된 후 같은 날 오후 12시 58분 고도 약 4만㎞에서 K-라드큐브를 사출했습니다.우주청은 K-라드큐브 초기 운영을 위해 해외 지상국 안테나를 사용해 교신을 시도해 오후 9시 57분 미국 하와이 지상국에서 위성으로부터 비정상 텔레메트리 신호를 받았습니다, 큐브위성에서 수신하려 했던 데이터가 정상적으로 들어오지 않은 겁니다.사업 주관기관인 한국천문연구원은 위성 생존 가능성을 염두에 두고 운용기관인 KT 샛, 나라스페이스와 4일 오후 12시 30분까지 초기 운영을 이어갔지만 결국 교신하지 못했습니다.K-라드큐브는 고도 7만㎞까지 오르는 타원궤도를 돌며 근지점에서 고도 상승 기동을 수행했지만, 근지점 고도 상승 임무 성공 여부는 확인할 수 없게 됐습니다.K-라드큐브는 신발 상자만 한 12유닛 크기, 무게 19㎏ 위성으로 유인 탐사를 위해 지구를 둘러싼 밴앨런 복사대 우주방사선을 고도별로 측정하는 게 목표였습니다.(사진=연합뉴스)