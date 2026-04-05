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전쟁 리스크 뚫은 한국 바이오…수출 6조 넘었다

이호건 기자
작성 2026.04.05 09:23 조회수
전쟁 리스크 뚫은 한국 바이오…수출 6조 넘었다
▲ 송도 바이오클러스터

중동 전쟁에 따른 복합 위기 속에서도 우리나라의 올해 1분기 바이오·헬스 산업이 수출액 6조원을 넘긴 것으로 나타났습니다.

한국바이오의약품협회에 따르면 1∼3월 바이오·헬스 산업 수출액은 41억 6천만 달러, 우리 돈으로 약 6조 3천억 원을 달성했습니다.

월별로 보면 3월 수출액은 15억 달러, 약 2조 3천억 원으로 작년 같은 달보다 6.3% 늘었고 2월은 7.1% 증가한 13억 1천만 달러, 약 2조 원이었습니다.

1월 수출액은 13억 5천만 달러로 18.3% 성장했습니다.

올해 1분기 실적은 바이오시밀러, 즉 바이오의약품 복제약이 견인한 것으로 분석됐습니다.

미국과 EU 등 주요 지역에서 바이오시밀러 수요가 꾸준히 확대되며 지난 5개월 연속 수출 증가를 이끌었다는 설명입니다.

협회에 따르면 미국은 2025~2034년 사이 특허 만료가 예정된 바이오의약품 중 90%에 대한 바이오시밀러 파이프라인이 전무한 상황입니다.

이 기간 열리는 시장 기회는 약 2천320억 달러, 우리돈으로 약 350조 원에 달합니다.

우리나라는 이런 블루오션을 성공적으로 공략하고 있다고 협회는 평가했습니다.

한국은 2024년부터 작년까지 2년 연속 미국 식품의약품청 바이오시밀러 최다 허가 국가로 선정됐고, 수출 규모도 2021년 약 9억 8천만 달러에서 2022년 약 14억 7천만 달러로 50% 급증했습니다.

(사진=인천경제자유구역청 제공, 연합뉴스)
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