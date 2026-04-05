"사람 목숨도 베팅?"…실종 조종사 두고 내기 '시끌'

▲ 이란에서 격추된 미국 전투기

미래 예측 베팅 웹사이트인 '폴리마켓'에서 실종된 미군 전투기 조종사의 운명을 두고 내기가 벌어져 논란을 불렀습니다.미국 NBC뉴스와 CNBC 방송은 4일(현지시간) 이란에서 실종된 미 전투기 조종사의 구조 시점을 예측하는 베팅 상품이 폴리마켓에 올라왔다가 비난 끝에 삭제됐다고 보도했습니다.전날 이란 남서부 상공에서 미군 전투기인 F-15E 스트라이크 이글이 이슬람혁명수비대(IRGC)의 대공 사격으로 격추됐고, 이 과정에서 탑승 미군 1명이 실종됐습니다.현재 미국과 이란 양국은 모두 실종 미군을 찾기 위해 수색 작전을 벌이고 있습니다.이 상품은 실종된 조종사를 언제 구조할 수 있는지 시점을 놓고 내기를 벌이는 방식입니다.이에 세스 몰턴(민주·매사추세츠) 하원의원은 소셜미디어(SNS)에 "그들은 당신의 이웃이거나 친구, 가족일 수도 있다"며 "역겹다"고 비난했습니다.논란이 커지자 폴리마켓 측은 "우리의 무결성(integrity) 기준을 충족하지 못한 베팅이었기에 즉시 삭제했다"고 밝혔습니다.다만, 여전히 전쟁 관련 베팅은 여러 건 진행 중인 것으로 알려졌습니다.몰턴 의원은 "폴리마켓에 전쟁 베팅만 219건이 있다"며 "이것들도 즉시 없애라"고 촉구했습니다.폴리마켓은 선거, 스포츠, 대중문화 등 다양한 이벤트에 대한 예측을 바탕으로 베팅을 할 수 있는 사이트입니다.최근 미국의 군사작전 관련한 베팅 상품이 여러 차례 등장한 가운데 내부자가 기밀 정보로 돈을 벌고 있다는 의혹이 제기되기도 했습니다.