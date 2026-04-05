트럼프, 고용 '깜짝증가'·무역적자 감소에 '관세 정책' 자화자찬

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령
도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 미국의 일자리 증가와 무역적자 감소 통계가 자신의 관세정책 덕분이라고 자평했습니다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "어제 (발표된) 일자리 수치가 훌륭했을 뿐 아니라 무역적자는 55% 감소했는데, 이는 역사상 가장 큰 하락폭"이라며 "고마워 관세씨!(THANK YOU MR. TARIFF!)"라고 말했습니다.
그러면서 "이 모든 것과 동시에, 핵을 가진 이란을 제거하고 있다"고 덧붙였습니다.
트럼프 대통령이 거론한 '일자리 수치'는 미국의 3월 비농업 일자리가 전월 대비 17만8천명 증가했다는 미 노동부 노동통계국의 전날 발표를 두고 한 말입니다.
이는 지난 2024년 12월(23만7천명 증가) 이후 가장 큰 일자리 증가 폭으로, 5만9천명 증가를 내다본 전문가 예상치(다우존스 집계 기준)도 큰 폭으로 웃돌았습니다.
'무역적자 55% 감소'는 올해 2월 무역적자 규모가 전년 동기 대비 55% 감소한 것을 두고 한 말로 추정됩니다.
트럼프 대통령은 이 같은 고용 호조와 무역적자 감소가 관세정책의 효과라고 주장한 셈인데, 무역적자에 대한 언급은 다소 현실과 동떨어진 인식이라는 지적이 나올 수 있습니다.
트럼프 대통령의 취임 직후인 지난해 2월에는 미국 기업들이 관세 부과를 예상해 상품 수입량을 미리 늘렸고, 그에 따라 올해 2월의 수입량이 전년 동기와 비교해 줄면서 무역적자도 감소했을 가능성이 크기 때문입니다.
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