KLPGA 국내 개막전서 하루에만 '홀인원 3명'…박성현 시즌 1호

▲ 홀인원 작성하고 기뻐하는 박성현

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 국내 개막전에서 하루에만 홀인원 3개가 쏟아지는 진풍경이 펼쳐졌습니다.오늘 경기도 여주의 더시에나 벨루토 컨트리클럽(파72·6,586야드)에서 열린 더시에나 오픈(총상금 10억 원) 3라운드에선 3개의 홀인원이 나왔습니다.하루에 3개의 홀인원이 나온 건 KLPGA 투어 최다 타이 기록입니다.초청 선수로 출전한 전 세계랭킹 1위 박성현이 4번 홀(파3·162야드)에서 8번 아이언으로 친 티샷이 그린에 떨어진 뒤 굴러 들어가며 가장 먼저 홀인원의 주인공이 됐습니다.올 시즌 KLPGA 투어 전체 '1호 홀인원'이기도 합니다.최근 몇 년간 슬럼프를 겪으면서 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시드를 잃은 박성현은 LPGA 2부 엡손 투어에서 재기를 노릴 이번 시즌을 국내 팬들 앞에서 시작했습니다.이번 대회 1라운드 공동 14위에 오른 것을 시작으로 상위권 경쟁을 이어온 그는 많은 갤러리가 지켜보는 가운데 홀인원이 나오자 두 팔을 번쩍 들어 올리며 기쁨을 표현했습니다.박성현은 더시에나 제주 5년 명예 회원권과 100만원 상당의 토니모리 상품권을 홀인원 부상으로 받았습니다.홀인원을 포함해 3타를 줄인 박성현은 중간 합계 6언더파 210타를 기록하며 공동 11위로 3라운드를 마쳤습니다.박성현은 "연습 라운드에서는 홀인원을 몇 번 해봤지만, 공식 대회에서는 처음이다. 드로 구질이라 오른쪽을 보고 친 것이 예상보다 더 감길 것 같아서 채를 놨는데, 공이 핀 방향으로 잘 가더니 한 번 튀고 굴러서 그대로 들어갔다"면서 "정말 소름이 돋았다"고 소감을 밝혔습니다.이번 대회 들어 경기 내용이 가장 좋았다고 자평한 그는 "선두를 계속 따라갈 수 있을 만큼 집중해서 플레이하고 싶다. 오늘 부족했던 부분이 내일 더 좋아지길 바란다"고 덧붙였습니다.이어 7번 홀(파3·156야드)에서는 이예원과 고지원이 나란히 홀인원을 작성했습니다.이 홀에는 2,300만 원 상당의 고급 소파가 부상으로 걸려있었습니다.애초 최초 기록자에게만 수여될 예정이었지만 후원사가 이예원과 고지원 모두에게 제공하기로 했습니다.고지원은 홀인원을 포함해 5타를 줄이며 중간 합계 14언더파 202타로 1·2라운드에 이어 선두 질주를 이어갔습니다."연습 때도 홀인원을 해본 적이 없다. 완전히 생애 처음이라 잊지 못할 것 같다"고 기뻐한 고지원은 "코스가 까다로운 편이라 누구에게나 기회가 있는 것 같다. 퍼트가 잘 들어가야 좋은 결과를 낼 것"이라며 마지막 날 선전을 다짐했습니다.서교림이 선두에 두 타 차 2위(12언더파 204타)를 달렸고, 2012년생 중학생 아마추어 김서아(신성중)는 공동 3위(10언더파 206타)에 자리해 역전 우승을 노려볼 수 있게 됐습니다.이예원은 홀인원을 기록했지만 그밖에 버디는 하나에 그치고 보기 4개를 적어내며 한 타를 잃어 공동 16위(5언더파 211타)로 내려섰습니다.지난 시즌 대상 수상자 유현조는 공동 30위(2언더파 214타), 지난해 상금왕 홍정민은 53위(1오버파 217타)에 그쳤습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)