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[XR/날씨] 월요일에 전국 비…큰 일교차 '유의'

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작성 2026.04.04 20:39 수정 2026.04.04 21:04 조회수
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낮부터 비구름이 물러나며 다시 맑고 따뜻한 봄 날씨를 보였습니다.

절기상 하늘이 맑아진다는 청명인 내일(5일)도 활동하기 무난할 텐데요.

다만 밤부터 비 소식이 들어 있습니다.

내일 밤에 인천과 경기 북서부를 시작으로 월요일 새벽에는 중부와 전북 오전 중에는 전국으로 비가 확대돼 오후까지 이어지겠고요, 예상되는 비의 양은 5~20mm 정도로 양이 많지는 않겠습니다.

오늘 밤부터 내일 오전 사이 서쪽을 중심으로 안개가 매우 짙겠습니다.

가시거리가 200mm 미만으로 좁혀지겠고 짙은 안개로 인해서 항공기 운항에 차질이 있을 수 있어 이용객들은 운항 여부 잘 확인해 주셔야겠습니다.

현재 위성 영상을 확인해 보시면 수도권은 맑은 하늘 보이고 있고 그 밖의 전국 하늘에 구름이 다소 지나는데요.

내일은 전국 하늘 오전에는 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠고 내일 전국 공기 질은 보통 수준 예상됩니다.

내일 아침 기온은 서울이 5도로 출발해 오늘보다 8도가량 낮겠는데요.

내일 낮 기온은 서울 18도, 대구 20도까지 올라 큰 일교차 유의하셔야겠습니다.

월요일에 비가 한 차례 지난 뒤 다음 주 중반에 다시 반짝 쌀쌀할 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
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