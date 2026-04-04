뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'1대 빌리' 그 소년, 수석 무용수로 돌아오다

김수현 문화전문기자
작성 2026.04.04 20:24 수정 2026.04.04 21:04 조회수
PIP 닫기
<앵커>

영국의 탄광촌을 배경으로 발레를 사랑하는 소년의 성장기를 그린 뮤지컬 <빌리 엘리어트>가 돌아옵니다. 16년 전 빌리를 연기했던 소년이 유니버설발레단 수석 무용수가 돼서 무대에 섭니다.

김수현 문화예술전문기자가 만났습니다.

<기자>

1980년대, 영국 북부 탄광촌에서 자란 소년 빌리 엘리어트.

척박한 환경 속에서도 발레리노의 꿈을 키워가고 마침내 그 꿈을 이룹니다.

11살 때 이 뮤지컬 한국 초연에서 빌리 역을 맡았던 소년은,

[임선우/1대 빌리(2010년 초연 인터뷰) : 춤출 때요, 그전에 있었던 일들 다 잊고 그냥 춤에만 빠지는 것 같아요.]

무대 밖 현실에서도 발레리노가 됐습니다.

유니버설발레단 수석 무용수인 임선우 씨, <빌리 엘리어트〉 네 번째 시즌에서 성인 빌리 역을 맡아 어린 빌리와 함께 춤춥니다.

[임선우/발레리노 (SBS 커튼콜 301회 출연) : (빌리가) 자신의 미래를 마주하는 장면이거든요. 그래서 거기서 드림발레 신이 나오면서 하늘도 날고 이렇게 자기의 꿈속에서 춤을 추는 거죠.]

1대 빌리였던 그는 요즘 4대 빌리를 맡은 아역 배우들과 함께 연습실에서 구슬땀을 흘리고 있습니다.

[김우진/4대 빌리 : 선우 형처럼 큰 무대에서 멋지게 춤추고 싶어요.]

[임선우/발레리노 : 너는 정말 춤을 사랑하는 아이이고 네가 이렇게 포기하지 않고 열심히 하면 나처럼 될 수 있다, 그런 메시지를 전달하려고, 용기와 희망을 전달해주는 느낌으로 하려고 연습하고 있습니다.]

그는 <빌리 엘리어트>를 통해 발레뿐 아니라 다양한 춤과 무대 연기를 익힌 경험이 발레리노로 성장하는 데 큰 도움이 됐다고 말합니다.

부상으로 4년 가까이 활동을 중단했던 시기에도 빌리를 떠올리며 버틸 수 있었습니다.

[임선우/발레리노 : 어렵고 힘든 시기를 보냈을 때도, 저는 빌리였으니까, 빌리라면 춤을 정말 사랑하는 아이인데 이런 부상도 어떻게든 이겨내서 다시 무대에 서지 않았을까, 제 스스로 주문을 걸면서 버텼던 것 같습니다.]

무대와 현실이 맞닿는 순간, 어린 시절 빌리를 연기했던 소년이 이제 빌리의 '미래'가 되어 무대에 돌아옵니다.

(영상편집 : 김윤성, VJ : 오세관)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지