D-60 공천 속도 내는 민주…대구 4파전 되나?

<앵커>



이어서 60일 앞으로 다가온 지방선거 소식, 전해드립니다. 민주당은 충북지사 후보로 신용한 지방시대위원회 부위원장을 확정했습니다. 민주당 공천 작업에는 속도가 붙고 있는 반면, 국민의힘에서는 대구시장 공천을 둘러싼 여진이 이어지고 있습니다.



하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



민주당은 오늘(4일) 충북지사 경선 결선투표에서 신용한 현 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장이 노영민 전 문재인 정부 청와대 비서실장을 꺾고 후보로 확정됐다고 발표했습니다.



대전시장 경선에서는 장철민, 허태정 후보가 결선에 진출하게 됐습니다.



이로써 민주당은 광역단체장 16곳 중 대구 김부겸, 인천 박찬대, 울산 김상욱, 강원 우상호, 충북 신용한, 경북 오중기, 경남 김경수, 7곳의 후보를 확정했습니다.



또 내일 광주, 모레는 충남과 세종, 7일은 경기, 9일은 서울과 부산, 10일은 전북과 제주 등 다음 주에 본경선 결과가 잇따라 발표됩니다.



국민의힘은 인천 유정복, 대전 이장우, 울산 김두겸, 세종 최민호, 강원 김진태, 충남 김태흠, 경남 박완수, 제주 문성유, 8곳의 후보가 정해졌는데, 광역단체장 선거에서 인천, 울산, 강원, 경남 4곳에서 민주, 국힘 양당 모두 후보가 확정된 상태입니다.



관심 지역으로 급부상한 대구시장 선거.



국민의힘은 기존 6인 경선 체제로 계획대로 오는 26일 후보를 선출하겠다고 했지만, 파장은 계속되고 있습니다.



어제 효력정지 가처분 신청이 법원에서 기각된 주호영 의원은 모레 항고할 것으로 알려졌습니다.



컷오프 재심 신청 기각에 '시민 경선'으로 대구 시민의 선택을 받겠다고 한 이진숙 전 방송통신위원장은 오늘도 흰색 어깨띠를 두르고 대구 중심가를 누볐습니다.



만약 주호영, 이진숙 두 사람 다 무소속 출마를 할 경우 보수 진영만 3파전에 어제 민주당 후보로 단수공천 된 김부겸 전 총리까지 4파전 가능성까지 거론됩니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : (보수 진영에서만 최대 3파전 상황이 벌어질 수 있는데?) 당을 아끼시는 분들이 현명하게 판단 하시리라고 기대합니다.]



국민의힘은 내일 공천관리위원회를 열어 아직 후보 결정 방식조차 못 정하고 있는 경기지사 공천 등에 대한 방침을 정할 것으로 예상됩니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 유미라·서승현·김예지)