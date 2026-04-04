세계 식량가격지수 2.4%↑…곡물·유지류·육류 모두 상승

▲ 세계식량가격 상승

농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 지난달 세계 식량 가격지수가 128.5로 전달보다 2.4% 상승했다고 4일 밝혔습니다.곡물, 유지류, 육류, 유제품, 설탕 가격이 모두 올랐습니다.지수는 2014∼2016년 평균 가격을 100으로 두고 비교한 수치입니다.지난 1월까지 5개월 연속 하락했지만, 2월 반등한 데 이어 3월에도 상승세를 이어갔습니다.곡물 가격지수는 110.4로 전달보다 1.5% 상승했습니다.국제 밀 가격은 미국 내 가뭄과 호주의 비료 가격 상승 가능성에 따른 파종 감소 전망으로 4.3% 올랐습니다.옥수수는 북반구 파종기를 앞두고 비료 비용 부담 우려와 에너지 가격 상승에 따른 에탄올 수요 증가 요인에도 불구하고, 전 세계 공급이 비교적 풍부해 0.9% 상승에 그쳤습니다.육류 가격지수는 전달보다 1.0% 오른 127.7을 기록했습니다.유럽연합의 계절적 수요 증가로 돼지고기 가격이 상승을 주도했고, 브라질의 수출 가능 물량 감소로 쇠고기 가격도 올랐습니다.반면 닭고기는 브라질 내 공급이 충분해 소폭 하락했습니다.유제품 가격 지수는 전달보다 1.2% 오른 119.4였습니다.지난해 7월 이후 하락세를 이어오던 유제품 가격지수는 탈지분유, 전지분유, 버터 가격 상승으로 반등했습니다.유지류와 설탕 가격지수는 비교적 큰 폭으로 상승했습니다.유지류 가격지수는 183.1로 전달보다 5.1% 올랐습니다.팜유 가격은 국제 원유 가격 상승과 말레이시아 생산량 감소 영향으로 2022년 중반 이후 최고치를 기록하며 대두유 가격을 웃돌았습니다.해바라기유와 유채유도 흑해 지역 공급 제약과 에너지 가격 상승에 따른 수요 증가 전망으로 상승세를 보였습니다.설탕 가격지수는 전달보다 7.2% 오른 92.4를 기록했습니다.국제 원유 가격 상승으로 브라질이 사탕수수를 설탕보다 에탄올 생산에 더 많이 활용할 것이라는 전망이 주요 상승 요인으로 작용했습니다.여기에 중동 지역 분쟁 격화로 인한 무역 차질 우려도 가격을 끌어올렸습니다.