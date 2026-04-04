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"진영 논리 끝내야"…'김부겸 지지' 후폭풍 속 입 연 홍준표

김수형 기자
작성 2026.04.04 13:42 조회수
"진영 논리 끝내야"…'김부겸 지지' 후폭풍 속 입 연 홍준표
▲ 홍준표 전 대구시장(왼쪽)과 김부겸 전 국무총리

홍준표 전 대구시장이 진영 논리에 얽매이지 않겠다는 단호한 입장을 냈습니다.

지난해 국민의힘 대선후보 경선에서 탈락한 뒤 당을 떠난 홍 전 시장은 오늘(4일) 페이스북에 글을 올렸습니다.

홍 전 시장은 "우리나라도 진영 논리가 지배하는 시대는 지속돼선 안 된다"고 말했습니다.

또 "사익과 탐욕만 난무하던 중국 춘추전국시대의 시대상이 지금의 대한민국과 흡사하다"고 비판했습니다.

그는 "1년 전 당적을 버리고 현실 정치에서 은퇴하면서 나머지 인생은 국익에 충성하는 인생을 살기로 했다"고 적었습니다.

이어서 "바람처럼 자유롭게 살기로 했다"고 전했습니다.

홍 전 시장은 고사성어를 함께 언급하며 "나무는 조용히 있고 싶으나 바람이 그치지 않는다는 말이 실감 난다"고 심경을 토로했습니다.

이번 발언은 홍 전 시장이 차기 대구시장으로 더불어민주당 김부겸 후보를 공개 지지한 상황 속에서 나왔습니다.

자신의 행보를 두고 당 일각에서 비판이 쏟아지자 직접 입장을 밝힌 것으로 풀이됩니다.
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