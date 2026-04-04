김효주, LPGA 투어 아람코 챔피언십 2R 2위…선두와 5타 차

▲ 집중하는 김효주

김효주가 악조건 속에서 타수를 지키며 미국여자프로골프(LPGA) 투어 3개 대회 연속 우승 도전을 이어갔습니다.김효주는 오늘 미국 네바다주 라스베이거스 섀도 크리크 골프 코스(파72·6천765야드)에서 열린 LPGA 투어 아람코 챔피언십(총상금 400만달러) 2라운드에서 버디 4개, 보기 3개, 더블 보기 1개를 묶어 1오버파 73타를 쳤습니다.1라운드에서 4언더파 68타로 공동 4위에 올랐던 김효주는 중간 합계 3언더파 141타로 리오나 머과이어(아일랜드)와 함께 공동 2위로 반환점을 돌았습니다.단독 선두인 로런 코글린(미국·8언더파 136타)과는 5타 차이가 나지만 남은 라운드에서 충분히 추격할 수 있는 격차입니다.지난 달 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십에서 연속 우승을 차지한 김효주는 이번 대회를 통해 3회 연속 우승에 도전합니다.김효주가 아람코 챔피언십마저 제패하면, 한국 선수로는 2013년 박인비 이후 13년 만에 LPGA 투어 3개 대회 연속 우승을 달성합니다.이날 경기는 강한 바람 속에 진행돼 대부분의 선수가 고전했습니다.119명의 출전 선수 중 언더파를 기록한 선수는 11명에 불과했습니다.김효주 역시 쉽지 않은 경기를 펼쳤습니다.1번 홀(파4)과 4번 홀(파5)에서 버디를 낚으며 순조롭게 출발했지만, 라운드 중반 강풍 속에 아이언샷이 흔들리며 난조를 보였습니다.6번 홀(파4) 더블 보기 이후 8번 홀(파3)과 9번 홀(파4)에서 연속 보기를 범하며 전반을 2오버파로 마쳤습니다.그는 12번 홀(파4)에서 다시 보기를 범해 한때 선두권에서 밀렸지만, 후반 들어 바람이 잦아들자 집중력을 되찾았습니다.16번 홀(파5)에서 약 5ｍ 버디 퍼트를 성공한 데 이어 마지막 18번 홀(파5)에서 투온에 성공하며 버디로 마무리했습니다.이날 2오버파 74타를 마크한 윤이나는 중간 합계 이븐파 144타로 공동 11위에 자리 잡았고, 지난 달 결혼한 뒤 처음 출전한 고진영은 1오버파 145타로 공동 15위에 이름을 올렸습니다.최혜진과 김아림은 3오버파 147타로 공동 24위, 임진희는 4오버파 148타로 공동 31위, 이미향은 5오버파 149타로 공동 42위, 신지은과 신인 황유민은 6오버파 150타로 공동 48위를 기록했습니다.김세영과 이소미는 7오버파 151타 공동 59위로 간신히 컷을 통과했습니다.최근 두 대회에서 김효주와 우승 경쟁을 펼쳤던 세계 랭킹 2위 넬리 코르다(미국)는 이날 2오버파를 쳐 중간 합계 2언더파 142타로 야마시타 미유(일본), 나나 마센(덴마크)과 함께 공동 4위를 이뤘습니다.세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 2오버파 146타로 공동 20위로 반환점을 돌았습니다.반면 많은 톱랭커들은 바람을 이겨내지 못하고 주저앉았습니다.세계랭킹 13위 유해란은 이날 9오버파로 부진하면서 10오버파 154타로 컷 탈락했습니다.세계랭킹 5위 이민지(호주)와 8위 해나 그린(호주), 12위 사이고 마오(일본)도 이날 강풍에 고전하며 짐을 쌌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)