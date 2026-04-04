김주애도 고양이 집사?…평양 자동차·펫샵 선보인 의도는

<앵커>



북한이 김정은 총비서와 딸 주애가 평양의 최신 상업 시설들을 둘러보는 모습을 공개했습니다. 반려동물 전문 매장, 자동차 전시관 같은 곳을 부각했는데, 대외적으로 '정상국가' 이미지를 강조하려는 의도로 보입니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



북한 김정은 총비서가 딸 김주애와 아내 리설주, 당 간부들을 대동하고 평양의 뉴타운 격인 화성지구 4단계 구역에서 조만간 문을 열 애완동물 상점을 찾았습니다.



캣타워에 올라간 고양이를 유심히 살펴보는 김주애, 고양이를 두 손으로 안기도 합니다.



김정은은 하얀 강아지를 안아 들었습니다.



단고기 요리대회를 개최하는 등 개 식용 문화가 여전한 북한에서 반려동물을 분양하는 매장이 들어섰다는 점에서 눈길을 끕니다.



[조선중앙TV : 최근에 수도와 지방에서 애완동물들을 키우고 있는 가정들이 늘어나고 있는 것과 관련하여 여러 관리 용품들을 판매하고.]



새 차량이 여러 대 전시돼 있는 것으로 보이는 미산자동차기술봉사소라는 곳도 둘러봤습니다.



김정은은 화성지구에 차량 봉사소가 생긴 것은 이번이 두 번째라면서, 전문화된 기술로 문화생활을 도모하는 데 이바지해야 한다고 강조했습니다.



북한은 2024년부터 개인 차량 소유를 허용하고 있는 것으로 알려졌는데, 지난해부터 평양에 '자가용'을 뜻하는 노란 번호판 차량들이 부쩍 늘어났다는 여행자들의 목격담도 이어지는 중입니다.



핵미사일 개발에 따른 유엔의 대북 제재가 사실상 무력화됐다고 대내외에 과시하는 동시에, 이른바 정상 국가로서 경제 여건이 개선됐음을 선전하려는 의도도 있는 것으로 풀이됩니다.



(영상편집 : 최혜영, 화면제공 : Aram Pan)