뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 "세탁기·냉장고 등 철강 완제품에 25% 관세"

백운 기자
작성 2026.04.03 20:29 수정 2026.04.03 21:26 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국이 수입 철강과 알루미늄에 대한 관세 체계를 개편했습니다. 함량 중심에서 완제품 가격 기준으로 관세를 매기겠다는 건데, 우리 주력 수출 품목들의 득실을 따져봐야 합니다.

백운 기자의 보도입니다.

<기자>

트럼프 대통령이 서명한 철강 관세 조정 포고령 핵심은 철강·알루미늄·구리 함량이 높은 파생 제품에 대해 제품 가격을 기준으로 관세를 부과하는 겁니다.

지금까지는 제품에 포함된 철강 등의 함량 가치에 50%의 관세를 매겼는데, 앞으로는 철강·알루미늄·구리 함량이 제품 중량의 15%가 넘는 완제품 가격에 25%의 관세를 일괄 적용하는 방식으로 단순화됩니다.

철강·알루미늄·구리 같은 원자재에 대한 품목 관세는 지금처럼 50%가 유지되고, 금속 함량이 15% 이하인 완제품에는 해당 품목 관세가 면제됩니다.

미 동부 시간으로 6일 오전 0시 1분부터 적용입니다.

산업계는 업종별로 득실을 따져보고 있습니다.

직격탄이 우려되는 건 냉장고와 세탁기 같은 대형 가전입니다.

삼성이나 LG전자는 생산지 변경 같은 최적화 전략을 써왔지만, 금속 비중이 15%를 넘는 경우가 많아 완제품 가격의 25%를 관세로 내면 가격 경쟁력이 크게 떨어질 수 있습니다.

안 그래도 중동 전쟁으로 유가 상승과 물류비 부담을 안고 있는 상황에서 수익성 압박이 더 커질 수 있습니다.

반면 화장품이나 식품, 생활 화학 제품 등 금속 함량이 적은 품목은 관세 대상에서 아예 제외돼 부담이 줄어듭니다.

[조성대/한국무역협회 통상연구실장 : 단순하게 개정됐기 때문에 (관세 계산 관련) 행정부담은 일부 줄어들 수는 있을 것 같은데, 해당 금속을 많이 사용하는 제품들에 대해서는 관세 부담이 좀 커질 수 있다는 점이 부담이 될 것 같습니다.]

주요 업종별 협회와 긴급회의를 열고 대응책 마련에 착수한 정부는 기업의 부담을 최소화할 수 있도록 필요한 지원을 하겠다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지