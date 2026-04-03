미국 "세탁기·냉장고 등 철강 완제품에 25% 관세"

<앵커>



미국이 수입 철강과 알루미늄에 대한 관세 체계를 개편했습니다. 함량 중심에서 완제품 가격 기준으로 관세를 매기겠다는 건데, 우리 주력 수출 품목들의 득실을 따져봐야 합니다.



백운 기자의 보도입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 서명한 철강 관세 조정 포고령 핵심은 철강·알루미늄·구리 함량이 높은 파생 제품에 대해 제품 가격을 기준으로 관세를 부과하는 겁니다.



지금까지는 제품에 포함된 철강 등의 함량 가치에 50%의 관세를 매겼는데, 앞으로는 철강·알루미늄·구리 함량이 제품 중량의 15%가 넘는 완제품 가격에 25%의 관세를 일괄 적용하는 방식으로 단순화됩니다.



철강·알루미늄·구리 같은 원자재에 대한 품목 관세는 지금처럼 50%가 유지되고, 금속 함량이 15% 이하인 완제품에는 해당 품목 관세가 면제됩니다.



미 동부 시간으로 6일 오전 0시 1분부터 적용입니다.



산업계는 업종별로 득실을 따져보고 있습니다.



직격탄이 우려되는 건 냉장고와 세탁기 같은 대형 가전입니다.



삼성이나 LG전자는 생산지 변경 같은 최적화 전략을 써왔지만, 금속 비중이 15%를 넘는 경우가 많아 완제품 가격의 25%를 관세로 내면 가격 경쟁력이 크게 떨어질 수 있습니다.



안 그래도 중동 전쟁으로 유가 상승과 물류비 부담을 안고 있는 상황에서 수익성 압박이 더 커질 수 있습니다.



반면 화장품이나 식품, 생활 화학 제품 등 금속 함량이 적은 품목은 관세 대상에서 아예 제외돼 부담이 줄어듭니다.



[조성대/한국무역협회 통상연구실장 : 단순하게 개정됐기 때문에 (관세 계산 관련) 행정부담은 일부 줄어들 수는 있을 것 같은데, 해당 금속을 많이 사용하는 제품들에 대해서는 관세 부담이 좀 커질 수 있다는 점이 부담이 될 것 같습니다.]



주요 업종별 협회와 긴급회의를 열고 대응책 마련에 착수한 정부는 기업의 부담을 최소화할 수 있도록 필요한 지원을 하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 전민규)