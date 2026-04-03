[날씨/XR] 피자마자 벚꽃엔딩?…주말 강한 비바람

내일(4일)은 전국에 비가 내리겠습니다.



비는 내일 낮에 서쪽 지역부터 점차 그칠 텐데요.



남해안과 제주를 중심으로는 오늘 밤부터 내일 아침 사이에 강한 비바람이 예상돼 주의하셔야겠습니다.



먼저 현재 특보 현황부터 살펴보겠습니다.



이미 비가 시작된 제주에는 호우와 강풍주의보가 내려져 있고요, 차츰 저기압이 통과하는 길목을 따라서 남부 해안을 중심으로 강풍특보가 내려지겠습니다.



예상 강수량도 보겠습니다.



제주 산지에 최고 150mm 이상, 남해안과 지리산 부근에 최고 80, 그 밖의 전남과 경남에 최고 60mm가 예상되고요, 저기압과 가장 거리가 먼 서울은 5~20mm의 비가 내리겠습니다.



지금 위성 영상에서도 저기압이 우리나라 남서쪽까지 다가온 걸 확인할 수가 있습니다.



차츰 북동 지나면서 내일 전국에 비가 오겠고요, 제주와 남해안은 기상 해일이 발생할 수 있어 안전사고에 주의하셔야겠습니다.



비구름이 이불 역할을 하면서 내일 아침 기온 대부분 10도를 웃돌겠습니다.



낮에는 기온이 오늘보다 4~5도가량 떨어지겠고요, 바람도 강하게 불겠습니다.



인천과 경기 북부는 일요일 밤부터 다시 비가 시작돼서 다음 주 월요일 전국에 비 소식이 있는데요.



이 비구름은 찬 공기를 몰고 오겠고, 다음 주 초반 부쩍 쌀쌀해지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)