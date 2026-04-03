[자막뉴스] 꽉 막힌 부산 벚꽃 명소…'길막'으로 강제 벚꽃엔딩 당했다

최근 벚꽃 명소로 손꼽히는 부산 진구의 개금문화벚꽃길.



평년보다 이른 벚꽃 소식에 부산 시민과 여행객으로 붐빕니다.



그런데 최근 넷플릭스 제작진이 개금문화벚꽃길을 통제하고 드라마 촬영을 진행해 논란이 되고 있습니다.



SNS 등지엔 지난 1일부터 이틀간 저녁부터 새벽까지 넷플릭스 제작진이 주 통행로를 20m가량 통제하고 드라마 촬영을 진행했다는 소식이 올라왔습니다.



차량과 장비가 촬영 전부터 좁은 길을 점용한 상태인데다 일부 야간 경관조명도 꺼졌기 때문에 '민폐'라는 지적도 이어졌습니다.



통제 구간이 길지는 않고 우회로도 있었지만 통제된 데크길이 벚꽃 사진 포인트로 유명한 촬영 지점인 탓에 해 질 무렵 벚꽃을 보러 온 관광객들이 아쉬움을 안고 발걸음을 돌려야 했다는 볼멘 목소리가 나왔습니다.



SNS 상에선 갑론을박도 이어졌습니다.



누구나 통행할 권리가 있는 벚꽃길을 무슨 권리로 제작사가 통제하는지 이해할 수 없다는 반응과 제작진이 친절하게 양해를 구했다는 의견이 엇갈렸습니다.



유명 관광 장소에서는 영화나 드라마 촬영으로 인한 점용 문제로 시민과 제작사 간 갈등이 자주 벌어지지만 명확한 규정이 없는 게 현실입니다.



제작사와 부산 촬영 로케이션을 지원한 부산영상위원회는 차가 다니는 도로를 막고 진행된 촬영이 아니라서 도로 점용허가는 따로 받지 않고 부산진구청과 경찰에 협조 요청한 것으로 알려졌습니다.



(취재: 김지욱 / 영상편집: 정용희 / 디자인: 육도현 / 화면제공: 연합뉴스 / 제작: 디지털뉴스부)