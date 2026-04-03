뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오토바이 번호판만 '쏙쏙' 수상한 10대 알고 보니 [현장영상]

작성 2026.04.03 17:54 수정 2026.04.05 14:38 조회수
PIP 닫기
서울 동묘 일대에서 하룻밤 사이 오토바이 번호판 31개가 도난당하는 사건이 발생했습니다. CCTV에는 한 남성이 주차된 오토바이를 돌며 번호판을 골라 떼어가는 모습이 포착됐는데요.

절도된 번호판은 SNS를 통해 장당 10만 원에서 20만 원대에 거래되고 있는 것으로 확인됐습니다. 무등록 오토바이에 부착해 수사망을 피하고 보험 가입을 회피하려는 목적으로 활용되고 있습니다.

반복되는 번호판 불법 거래 실태와 그 피해를 현장영상에 담았습니다.

(취재: 김병철 / 구성: 양현이 / 영상편집: 이의선 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)




 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지