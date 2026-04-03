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[자막뉴스] '캐리어 시신' 사건 기막힌 반전…'악마 사위'에게 딸 지키려다 그만

김민정 기자
작성 2026.04.03 14:28 수정 2026.04.03 22:12 조회수
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대구 '캐리어 시신' 사건 피해자인 50대 여성이 결혼 직후부터 사위에게 가정폭력을 당하는 딸을 보호하기 위해 스스로 딸 부부의 신혼 원룸에서 함께 생활해왔던 것으로 조사됐습니다.

사위는 장모를 장기간 폭행해 숨지게 하고 시신을 캐리어에 담아 하천에 버린 뒤 이를 경찰에 알리지 못하게 피해자의 딸이자 자신의 부인을 통제한 것으로 파악됐습니다.

경찰에 따르면 캐리어 속에서 숨진 채 발견된 장모 A 씨가 27살 사위 조 모 씨에게 폭행당하기 시작한 건 지난 2월부터입니다.

A 씨는 지난해 9월 딸 26살 최 모 씨가 결혼 직후부터 남편 조 씨로부터 가정폭력을 당하자 딸을 보호하기 위해 딸 부부와 함께 생활해온 것으로 경찰은 보고 있습니다.

A 씨는 지난 2월 딸 부부와 함께 오피스텔형 원룸으로 이사 온 뒤부터 조 씨로부터 "이삿짐 정리를 빨리 안 한다"는 등 이유로 폭행을 당하기 시작한 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 집을 떠나라는 딸의 권유에도 딸을 지키려고 끝까지 원룸 생활을 이어왔고 결국 지난달 18일 조 씨의 장시간 폭행 끝에 사망했습니다.

당시 조 씨는 A 씨가 숨지자 평소 가지고 있던 여행용 캐리어에 시신을 담아 아내와 함께 도보 15분 거리의 대구 북구 칠성동 신천으로 이동해 버렸습니다.

이후 조 씨는 "범행 사실을 경찰 등에 신고하지 말아라", "연락이 오면 받지 말아라"고 하는 등 범행을 알리지 못하도록 아내 최 모 씨의 일상을 통제한 것으로 조사됐습니다.

조 씨는 캐리어가 발견되기까지 2주간 좁은 원룸에서도, 외출할 때도 내내 아내 최 씨 옆에서 최 씨를 통제해온 것으로 경찰은 보고 있습니다.

최 씨는 남편인 조 씨의 보복이 두려워 범행 사실을 주변에 알리지 못했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 조 씨가 최 씨에게 저지른 가정폭력 혐의도 수사할 계획입니다.

앞서 지난달 31일 대구 북구 칠성동 신천에서 캐리어에 담긴 시신이 발견된 사건과 관련해 경찰은 이들 부부를 긴급체포했습니다.

조 씨는 존속살해·시체유기 혐의, 최 씨는 시체유기 혐의가 적용돼 구속됐습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
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