[자막뉴스] "아내에 학대당해" 트럼프 '뒤끝'…발끈한 마크롱 "수준미달" '반격'

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 지원을 거부한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 '아내에게 학대당하는 남편'이라고 조롱하며 프랑스에 대한 불만을 표출한 가운데, 마크롱 대통령도 "수준미달"이라며 반격에 나섰습니다.



현지시간으로 1일 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 부활절 오찬 행사에서 동맹국들에 이란 전쟁 지원을 요청했다가 거절 당한 이야기를 하며 마크롱 대통령을 조롱했습니다.



[ 도널드 트럼프｜미국 대통령 : 그 다음 저는 아내에게 학대 당하는 프랑스의 마크롱에게 전화를 걸었죠. 그는 아직 턱에 맞은 걸 회복 중이더라고요.]



프랑스식 억양으로 흉내 내며 비아냥거린 트럼프 대통령을 두고 이란 전쟁 지원 요청을 거절당한 데 따른 '뒤끝'이라는 해석이 나오기도 했습니다.



트럼프 대통령의 '학대' 발언은 지난해 5월 베트남을 방문한 마크롱 대통령이 전용기에서 내리기 전 브리지트 여사로부터 얼굴을 밀치듯 맞은 사건을 언급한 것으로 풀이됩니다.



마크롱 대통령은 당시 해당 장면에 대해 "아내와 장난친 것"이라고 해명했고 엘리제궁도 "두 사람 사이의 친밀한 순간"이라고 했습니다. 트럼프 대통령의 이 같은 발언에 한국을 국빈 방문 중인 마크롱 대통령은 곧바로 불쾌감을 드러냈습니다.



[ 에마뉘엘 마크롱｜프랑스 대통령 : 제가 들은 그 발언들은 전혀 우아하지도 못하며, 수준 이하입니다. 그게 다입니다. 따라서 저는 대응하지 않겠습니다. 대답할 가치조차 없는 말들이니까요.]



앞서 트럼프 대통령은 마크롱 대통령에게 이란 전쟁에 프랑스군의 함선 등 지원을 요청했으나 마크롱 대통령은 "전쟁이 끝난 후에야 가능하다"고 거절 의사를 밝혔습니다.



이에 트럼프 대통령은 "전쟁이 끝난 후에는 필요 없다. 이번 일을 통해 북대서양조약기구, 나토에 대해 알게 됐다"며 나토를 탈퇴하겠다고 엄포를 놨습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)