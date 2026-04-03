[날씨] 미세먼지 기승…오늘 밤 전국 곳곳 비

미세먼지가 기승입니다.



서풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 현재 서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나고 있고요.



경기와 인천에는 미세먼지 주의보가 내려졌습니다.



오늘(3일) 주로 서쪽 지역을 중심으로 먼지가 계속 머물겠고요.



내일은 강수의 영향으로 공기가 청정해지겠습니다.



오늘 밤부터 전국 곳곳에 비가 내리기 시작해 토요일인 내일은 전국에 비가 내리겠습니다.



특히 이번 비는 제주와 남부 지방에 집중되면서 제주 산간 지역에 많게는 150mm 이상, 경남 남해안에도 최고 80mm의 많은 비가 예상됩니다.



또 특히 취약 시간대인 새벽부터 아침 사이 강하게 비가 내릴 것으로 보여서 비로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



서울에는 5~20mm의 비가 예상되고 이번 비는 내일 낮이면 대부분 그치겠습니다.



하늘 표정은 오후가 되면서 차차 흐려지겠습니다.



낮 기온은 평년 수준을 크게 웃돕니다.



서울의 낮 최고 기온 20도, 대전과 대구 22도까지 오르겠습니다.



다음 주 월요일에는 또다시 전국에 비 소식이 들어 있습니다.



(안수진 기상캐스터)