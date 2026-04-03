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피식대학 정재형, 아빠 된다…"어렵지만 행복해" 눈물 글썽

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작성 2026.04.03 11:29 조회수
피식대학 정재형, 아빠 된다…"어렵지만 행복해" 눈물 글썽
유튜브 채널 '피식대학'으로 큰 사랑을 받고 있는 개그맨 정재형(37)이 결혼 1년 만에 아빠가 된다.

정재형은 최근 유튜브 채널 'Nevertheless정재형 및 피식대학Psick Univ'을 통해 "여러분 제가 아이가 생겼습니다"라며 직접 임신 소식을 전했다.

영상에서 그는 태아의 초음파 사진을 공개하면서 "너무 좋다. 하지만 너무 어렵다. 그러나 너무 행복하다"며 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 "앞으로 어떻게 해야 될지 모르겠다. 아빠는 뭘까"라며 눈물을 글썽이며 아들을 기다리는 감동을 표현했다.

정재형은 "선배 아기 아빠, 선배 남편들에게 조언을 구해보고 싶다"며 예비 아빠로서의 고민도 함께 전했다.

앞서 정재형은 2025년 9월 9세 연하 비연예인 여자친구와 결혼을 발표했으며, 같은 해 11월 16일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올렸다. 당시 정재형 역시 SNS를 통해 "제가 장가를 갑니다. 여러분이 주신 응원과 사랑 덕분에 새로운 세계로 나아갈 수 있게 됐다"며 결혼 소감을 직접 밝혔다.

2014년 KBS 29기 공채 개그맨으로 데뷔한 정재형은 김민수, 이용주와 함께 유튜브 채널 '피식대학'을 운영하며 '한사랑산악회', '05학번이즈백' 등 다양한 콘텐츠로 인기를 얻고 있다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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