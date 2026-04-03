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10년 기다림 끝…박효신, 오늘(3일) 'A & E'로 귀환

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작성 2026.04.03 11:29 조회수
10년 기다림 끝…박효신, 오늘(3일) 'A & E'로 귀환
'가요계 대표 보컬' 박효신이 약 10년 만의 신보로 돌아온다.

박효신은 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 EP 'A & E'(에이 앤 이)를 발매한다.

이번 앨범은 지난 2016년 정규 7집 'I am A Dreamer' 이후 약 9년 6개월 만에 선보이는 신보다. 더블 타이틀곡 'AE'와 'Any Love'를 비롯해 'Stellar Night', 'Miracle', 'Cover My Wounds', 'Sogno Stellare', 'Prayer'까지 총 7곡이 수록된다.

이번 앨범은 지난 2016년 10월 발매된 정규 7집 'I am A Dreamer'(아이 엠 어 드리머) 이후 약 9년 6개월 만의 귀환이다.

음원 발매와 더불어 단독 콘서트에 대한 기대감도 높아지고 있다. 박효신은 4~5일, 11일 인천문학경기장 주경기장에서 '박효신 LIVE A & E 2026'을 개최한다.

한편 박효신의 EP 'A & E'는 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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