'농부' 안효섭·'쇼호스트' 채원빈의 로맨스…'오늘도 매진했습니다' 메인 포스터 공개

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'청년농부' 안효섭과 '쇼호스트' 채원빈의 로맨스 케미스트리가 담긴 '오늘도 매진했습니다' 메인 포스터가 공개됐다.오는 22일 첫 방송될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(극본 진승희, 연출 안종연)는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, 로맨틱 코미디 드라마다. 3일 드라마 측은 시골과 도시를 오가는 매튜 리와 담예진의 극과 극 조합을 담은 메인 포스터 2종을 공개했다.첫 번째 포스터에는 흰꽃누리버섯이 가득한 매튜 리의 농장에 함께 있는 둘의 모습이 담겼다. 자신이 일하는 곳인 만큼 더할 나위 없이 편안해 보이는 매튜 리와 다르게, 정장 차림으로 토시에 장화, 보자기까지 착용한 담예진의 뾰로통한 표정은 보는 것만으로도 미소를 유발한다.반면, 카메라와 조명이 가득한 스튜디오에서 포착된 매튜 리와 담예진은 사뭇 다른 분위기를 자아낸다. 홈쇼핑 라이브를 연상케 하는 화면 속 이들은 자신만만한 표정으로 정면을 응시하며 시청자들의 마음마저 모두 '매진'시키고야 말겠다는 당찬 기세를 뿜어낸다.이처럼 범상치 않은 기류를 뿜어내는 매튜 리와 담예진의 조합이 담긴 포스터는 '오늘도 매진했습니다'를 향한 기대감을 더욱 키우고 있다. 일도, 사랑도 치열하게 얽혀들 차가운 시골 남자 매튜 리와 뜨거운 도시 여자 담예진의 만남이 어떤 설렘을 선사할지, 벌써부터 시청자들의 기대를 받고 있다.'오늘도 매진했습니다'는 오는 22일(수) 밤 9시에 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)