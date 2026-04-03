빅뱅 탈퇴 T.O.P, 두문불출 10년…"더 이상 과거를 반복하고 싶지 않아"

T.O.P이 약 10년 간의 공백을 깨고 첫 정규앨범으로 돌아온다.



최근 패션 매거진 GQ 홍콩과의 인터뷰에서 탑은 공백기에 대해 솔직한 심경을 털어놨다. 그는 "거의 10년 동안 저는 대중과 거의 단절된 채 음악 작업에만 집중했다. 집과 작업실 외에는 외부와 거의 접촉하지 않았다. 온전히 창작에 몰두했고, 그 시간은 제게 굉장히 건설적이고 생산적인 완벽한 시간이었다."고 설명했다.



이 과정을 통해서 그는 "음악을 만들 수 있는 충분한 공간을 줬고, 제 안의 복잡한 생각들과 내면의 목소리가 저를 더 확장시켜 줬다. 저는 더 대담해졌고, 더 두려움이 없어졌다."면서 "T.O.P로서 작업할 때 저는 스스로에게 가혹할 정도로 굉장히 엄격하다. 이제서야 이 앨범이 제 기준에 도달했다고 느낀다."며 이번 앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'에 대한 자신감을 내비쳤다.



T.O.P에 따르면 이번 앨범은 한 번도 시도하지 않았던 서사적 접근과 복잡한 사운드 구조를 포함한다. 앨범 제목 'Another Dimension'은 '또 다른 차원', '다중의 시선'을 의미한다. 더블 타이틀곡 '완전미쳤어!(Studio54)'와 'DESPERADO'를 포함해 총 11개 트랙이 수록된다.



그는 "이 앨범은 과거의 나를 정리하고 완전히 새로운 챕터로 넘어가는 작업"이라고 규정하면서 "더 이상 과거를 반복하고 싶지 않다. 새로운 정체성을 의미한다. 나는 음악을 만들 때 가장 행복하고 예술 작품처럼 오래 남는 음악을 만들고 싶다. 들을 때마다 새로운 것을 발견할 수 있는 음악"이라고 강조했다.



한편 탑은 2017년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받은 이후 활동을 중단하고 긴 공백기를 가져왔다. 2024년 넷플릭스 오리지널 '오징어게임 시즌2'로 연기자로서 재기했다. 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'은 3일 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)