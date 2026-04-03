계부의 훈육? 형의 폭행?…'그알', 익산 의붓아들 사망 사건 진실 추적

SBS '그것이 알고 싶다'가 익산 의붓아들 학대 사망사건을 추적한다.



오는 4일 방송될 '그것이 알고 싶다'는 '계부와 모글리 형제-익산 의붓아들 학대 사망사건'이라는 부제로 사건의 충격적인 비밀을 파헤친다.



지난 2025년 1월 31일 저녁 7시경, 전북 익산의 병원으로 승용차 한 대가 들어섰다. 40대 남성이 아이를 품에 안고 급히 응급실에 들어왔는데, 아이는 이미 의식을 잃은 상태였다. 50분 넘게 혼신의 심폐소생술이 이어졌지만, 안타깝게도 아이는 끝내 사망했다.



중학교 2학년, 불과 14살의 나이로 생을 마감한 김소망(가명) 군. 그런데 소망이의 몸 곳곳에서 수상한 멍 자국과 상처가 발견됐다. 학대가 의심돼 경찰 신고가 이루어졌고, 출동한 경찰은 보호자였던 남성을 긴급 체포했다. 그는 소망이의 친모와 8년 전 재혼한 계부였다.



계부 오 씨는 믿음(가명)이와 소망이 형제를 처음 봤을 때 "'정글북'에 나오는 '모글리'를 본 것 같은 느낌이었다"라며 야생에서 동물에 의해 키워진 것처럼 상태가 심각했다고 말했다. 이후 아이들의 법적 아빠가 되고 나서 특히 동생 소망이의 잘못된 버릇을 고치기 위해 노력했는데, 그날 한순간 화를 참지 못해 몇 대 때렸다고 자백했다.



부검 결과, 소망이는 장기가 파열되고 내부 출혈이 심각해 저혈량성 쇼크로 사망했다. 검찰은 계부 오 씨가 아이의 복부를 수차례 밟은 것으로 판단해 아동학대살해 혐의로 기소했고, 1심 재판부는 징역 22년형을 선고했다. 그런데 항소심 재판에서 예상치 못한 반전이 일어났다.



사건 당일 밤, 계부의 형이 믿음이와 나눈 대화 녹음이 2심 법정에서 공개됐다. 대화에는 믿음이가 "얘기하다 보니까 화나서 좀 때렸다", "버릇 고치려고 밟았다"라고 말하는 내용이 담겨 있었다. 경찰 1회 진술에서도 자신이 동생을 밟았다고 털어놓았지만, 홀로 남은 어머니가 걱정돼 거짓 진술을 한 거라고 번복했던 믿음이. 2심은 소망이를 살해한 진범으로 형 믿음이를 지목했다.



계부는 1심에서 범행을 인정한 이유가, 끝까지 믿음이를 보호하기 위해서였다고 주장한다. 정말 부성애 때문이었을까. 믿음이의 처음 고백은 사실인 걸까, 아니면 목격한 상황을 거짓 진술한 걸까.



최초 공개되는 증거들을 토대로 학대 사망사건의 끔찍한 진실을 추적할 '그것이 알고 싶다'는 오는 4일(토) 밤 11시 10분 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)