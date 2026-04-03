'두 아이 아빠' 이민우, 2년 만에 돌아왔다…신곡 'WONDER U' 발매

최근 두 아이의 아빠가 된 신화 멤버 이민우가 약 2년 만에 신곡으로 돌아왔다.



이민우는 3일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'WONDER U'를 발매했다. 이번 신곡은 솔로 아티스트 M으로서 선보이는 약 2년 만의 신보로, 한층 깊어진 음악적 색깔과 트렌디한 감성을 담아냈다.



'WONDER U'는 화려한 조명과 시끄러운 음악 속에서도 오직 한 사람만이 또렷하게 다가오는 순간을 포착한 곡이다. 시간이 멈춘 듯한 이끌림과 찰나의 감정을 이민우 특유의 섬세한 표현력으로 풀어냈다.



이번 신곡은 멈추지 않는 텐션의 비트와 이민우의 매력적인 음색이 어우러지며 감정의 롤러코스터를 타는 듯한 경험을 선사한다. 오랜 시간 무대 위에서 쌓아온 그의 내공과 트렌디한 음악 감각이 동시에 드러난다는 평가다.



이민우는 국내 최장수 아이돌 그룹 신화의 메인 댄서이자 솔로 아티스트로서, K-POP 역사와 함께해 온 대표적인 퍼포머다. 독보적인 무대 장악력과 음악성을 기반으로 자신만의 영역을 구축해 온 그는 이번 신곡을 통해 여전히 현재진행형 아티스트임을 입증할 전망이다.



또한 'WONDER U'는 소장 가치를 높인 키트앨범(KiT Album) 형태로도 발매돼, 팬들에게 보다 입체적인 방식으로 음악을 즐길 수 있는 경험을 제공한다.



한편 이민우는 최근 11세 연하 재일교포 3세 이아미 씨와 결혼식을 올리며 두 아이의 아빠가 됐다. 결혼식은 서울 모처에서 비공개로 진행됐으며, 멤버 에릭, 김동완, 전진, 앤디 등이 참석해 자리를 빛냈다. 사회는 전진과 앤디가 맡았고, Zion.T와 거미가 축가를 불러 의미를 더했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)