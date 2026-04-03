BTS 지민에게 '샤라웃' 받은 정영진…"난 지민의 아이돌, 함부로 대하지 말아 달라"

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방탄소년단 멤버 지민의 '최애 방송'으로 꼽으며 뜻밖의 '샤라웃'을 받은 방송인 정영진이 유쾌한 소감을 전했다.최근 방탄소년단의 컴백과 함께 공개된 넷플릭스 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'에는 지민의 소소한 일상이 담겼다. 무대 위에서의 화려한 모습이 아닌, 집에서 혼자 배달 음식을 시켜 먹으며 영상을 틀어놓는 장면이다.이 과정에서 지민이 시청하던 과학 콘텐츠 '과학을 보다'가 자연스럽게 노출돼 이는 곧 '월드스타의 샤라웃'으로 이어지며 화제를 모았다. 해당 영상은 약 2년 전 공개된 콘텐츠로, 정영진이 진행하고 강인욱 교수 등이 출연한 회차였다. 다큐멘터리에서 지민이 중국음식을 먹는 배경으로 정영진과 강인욱 교수의 목소리가 흘러나오기도 했다.지민은 "제가 밥 먹을 때나 잠잘 때 꼭 듣는 게 이거다. 너무 재밌다"고 말하며 애정을 드러냈다.뜻밖의 샤라웃을 받은 당사자들은 유쾌하게 화답했다. 정영진은 SBS연예뉴스 취재진에 "이번 생에 할 일은 다한 것 같다. 만약 지민 씨가 집에 초대하면 어떻게 거절할지 고민 중"이라고 농담을 건넸다.또 자신의 유튜브 채널 '장르만 여의도'에서 정영진은 "저는 BTS 지민의 아이돌"이라고 소개하면서 "저 공격하면 BTS가 가만히 안 있다. 저는 보통 사람이 아니니까 잘 대해달라. 이제 저를 함부로 대하지 말아 달라"고 재치 있는 '셀프 격상' 발언으로 웃음을 안겼다.경희대 사학과 강인욱 교수 역시 놀랍다는 반응을 보였다. 그는 소셜 미디어에서 "주변의 지인들. 심지어 보스턴에서 연락온 후배도 있었다. 얼떨결에 목소리로 출연했다."고 감사의 인사를 전했다. 강 교수는 또 "월드스타의 방송에 출연하다니 믿을 수가 없다. 하루 종일 기분이 좋다."고 고마움을 전했다.지민이 보던 콘텐츠 역시 화제를 모으고 있다. 해당 영상은 600만 회 이상의 조회수를 기록하고 있으며, 댓글창에는 "지민이 보던 영상이라 찾아왔다", "지민이 보면서 밥 먹고 잔다는 그 영상" 등 글로벌 팬들의 유입이 이어지며 콘텐츠 역시 재조명되고 있다.한편 'BTS: 더 리턴'은 군 공백기를 마친 방탄소년단의 컴백 여정을 담은 작품으로, 공개 직후 전 세계 시청자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)