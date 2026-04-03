봉준호 첫 애니메이션 '앨리', 베일 벗었다…주인공은 아기돼지오징어

봉준호 감독의 첫 장편 애니메이션의 밑그림이 공개됐다.



CJ ENM은 3일 오전 봉준호 감독의 신작 '앨리'(Ally)에 대해 "2019년부터 기획개발이 진행되어 왔으며, 2023년 제76회 칸국제영화제 비평가주간에 초대되었던 '잠'의 유재선 감독이 공동작가로 참여, 한국을 포함한 12개국 최정상급 제작진이 함께 하는 대형 글로벌 프로젝트"라고 소개했다.



이 작품은 CJ ENM, 펜처인베스트가 운용하는 펜처 케이-콘텐츠 투자조합(Penture K-Content Fund), 프랑스 메이저 스튜디오 파테 필름(Pathé Films)이 공동 투자·배급을 맡는다. 봉준호 감독의 영화 '마더'와 '옥자'를 제작했던 베테랑 제작자 서우식 대표가 이끄는 바른손씨앤씨(Barunson C&C)는 이 영화의 제작을 총괄하게 된다.



타이틀롤인 '앨리'는 아기돼지오징어다. 태양을 직접 보고 싶어 하는 동시에 TV 출연을 꿈꾸는 주인공 아기돼지오징어 '앨리'와 그의 친구들의 평온한 일상이 정체불명의 항공기가 바다에 추락하면서 한순간에 위협에 휩싸이게 된다. 예상치 못한 대모험에 휘말리며 수면 위 세상으로의 여정을 시작한다.



제작 본격화 소식과 함께 '앨리'의 스틸컷 한 장도 공개됐다. 푸른색 심해어로 오징어 다리 같은 더듬이가 머리에 나있는 모습이 인상적이다.



CJ ENM은 "'앨리'는 환상적인 비주얼과 박진감 넘치는 액션, 그리고 유쾌한 웃음과 따뜻한 감동을 담고 있어 온 가족이 함께 즐길 수 있는 최고의 어드벤처를 선보일 예정"이라고 전했다.



이 작품은 한국 영화 사상 최고의 제작비가 투입될 것으로 알려졌다. 그런 만큼 기술진 역시 화려하다. '인셉션', '듄'의 VFX에 참여하고, 세계정상급 3D 애니메이션의 노하우를 보유한 글로벌 스튜디오 디넥(DNEG)이 합류해 3D 애니메이션 제작 완성도를 더한다.



애니메이션 슈퍼바이저로는 '토이 스토리 4', '인사이드 아웃' 등에 참여한 김재형이 이름을 올렸으며, 넷플릭스 애니메이션 '클라우스'의 마르친 야쿠보프스키(Marcin Jakubowski)가 프로덕션 디자이너로 참여했고, '슈렉 1, 2' 프로듀서인 데이빗 립먼(David Lipman)도 제작진에 합류했다.



CJ ENM과 펜처인베스트가 한국, 베트남, 터키, 인도네시아 배급을 맡고, 파테 필름이 프랑스와 베네룩스, 스위스, 서아프리카 지역 배급을 맡는다. 또한 CJ ENM과 펜처인베스트가 일본과 중국, 홍콩과 마카오 지역 세일즈를 맡고 그 외 지역은 파테 필름이 진행 예정이다.



'앨리'는 2027년 상반기 제작 완료를 목표로 월드와이드 개봉을 예정하고 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)