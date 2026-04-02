[날씨/XR] 최대 150mm 이상…오후 제주부터 비

내일(3일)도 큰 일교차에 옷차림 잘해 주셔야겠습니다.



한편 내일 밤부터 토요일인 모레 오전 사이에는 전국에 비 소식이 있는데요.



남해안과 제주를 중심으로 많은 비가 흠뻑 내리겠습니다.



비는 내일 늦은 오후에 제주를 시작으로 밤이 되면 전국으로 확대되겠고 토요일 낮에 대부분 그치겠습니다.



보시는 것처럼 제주 부근으로 저기압이 통과하면서 다량의 수증기가 공급돼 내일 밤사이 전남과 경남, 제주 일대에 강한 비바람이 집중되겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 제주 산간에 최고 150mm 이상, 지리산 부근에 최고 80, 전남과 경남에 최고 60mm가 흠뻑 쏟아지겠고요, 서울은 5~20mm로 상대적으로 비의 양이 적겠습니다.



다음으로 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘은 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



내일 오후부터는 중국 상하이 부근에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠습니다.



내일 오전까지 서쪽 지역은 안개가 짙게 끼겠고 공기질도 안 좋겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 7도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고요, 낮에는 저기압 전면으로 따뜻한 남풍이 유입되면서 20도 안팎까지 오르겠습니다.



토요일에 비가 그치고 일요일 밤부터 다음 주 월요일 오전 사이에 또 전국에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)