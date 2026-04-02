[현장영상] "참변 당할 뻔" 미국 시애틀서 열차 진입 순간 떠밀더니 줄행랑

지난달 19일 오후 6시경 미국 워싱턴주 시애틀의 노스게이트 기차역에서 한 승객이 선로로 떠밀려 목숨을 잃을 뻔한 사건이 발생했습니다. 피해 남성은 플랫폼에서 휴대폰을 보던 중 뒤에서 달려온 남성에게 강하게 밀렸는데요.



당시 열차가 역으로 진입하던 순간이었고, 자칫하면 선로로 떨어져 참변을 당할 뻔했습니다. 승객은 가까스로 몸을 지탱하며 공격자를 밀쳐내고 맞섰고, 용의자는 곧바로 달아났습니다.



용의자는 지난달 24일 인근 정신건강 치료 시설에서 체포됐고 현재 2급 살인미수 혐의로 기소됐으며 과거에도 폭력 사건에 연루된 바 있는 것으로 알려졌습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 제작: 디지털뉴스부)