4·3 유족 대부분은 80대 이상 고령…제주 대응 과제는?

<앵커>



이재명 대통령이 취임 이후 처음으로 제주를 찾아 4.3 사건의 완전한 해결을 약속했습니다. 하지만 추가 신고와 기록관 건립 등 여전히 풀어야 할 과제도 남아 있습니다.



JIBS 정용기 기자가 짚었습니다.



<기자>



제주 4·3 희생자와 유족은 현재 14만 3천여 명으로, 유족 대부분은 80대 이상의 고령입니다.



사실 조사부터 심사까지 3년 정도 걸리는 점을 감안하면 미인정 유족에게 남은 시간은 많지 않습니다.



[김창범/4·3 희생자유족회장, 지난달 29일 : 아직도 희생자로 신고하지 못한 피해 입은 분들이 계십니다. 내년에는 반드시 희생자와 유족 추가 신고를 받을 수 있도록 조치를 취해 주시면 감사하겠습니다.]



추가 신고 소식을 기다리는 유족도 최소 300명으로, 이 역시 대부분 고령입니다.



내년 초 신고 접수를 위해 예산 등 준비가 시급한 만큼, 이재명 대통령이 시행령 개정 요청에 답했습니다.



[이재명 대통령 : 아직 완결되지 못한 희생자와 유족의 명예 회복을 위해 9차 희생자 유족 신고 기간과 가족 관계 작성 및 정정, 혼인 입양 특례 및 보상 신청 기간을 연장하도록 하겠습니다.]



유네스코 세계기록유산으로 등재된 제주 4·3 기록물을 체계적으로 관리하기 위한 기록관 건립도 과제로 떠오르고 있습니다.



특히 관건은 국비 확보입니다.



제주도는 올해 용역을 마무리하고 내년부터 설계에 들어갈 예정입니다.



[강희경/제주도 4·3 지원과장 : 부지 적정성 검토라든가 도입 시설은 어떤 것이고, 공간은 어떻게 할 것인지 전문가나 4·3 유족회라든가 단체의 의견을 듣고 올해 용역을 마무리해서 내년부터는 실시 설계를 추진해 나가겠습니다.]



제주도는 왜곡처벌법 근거를 마련하기 위해 국회, 정부 설득을 지속하는 등 4·3의 완전한 해결을 위한 후속 조치에 속도를 낼 방침입니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS)



JIBS 정용기