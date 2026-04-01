"캐리어에 담긴 50대 여성 시신 사위에 폭행당해 숨져"

<앵커>



어제(31일) 대구의 한 하천 다리 밑에서 여행용 가방에 50대 여성 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 사위의 폭행으로 숨졌을 가능성에 무게를 두고 경찰이 수사를 이어가고 있습니다.



안희재 기자입니다.



<기자>



대구 칠성시장 인근 잠수교입니다.



어제 오전 10시 반쯤 다리 아래서 여행용 가방인 캐리어가 떠다닌다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



[목격자 : 9시쯤 내가 나갔거든요. 근데 여기 있더라고. 근데 왜 이거를 여기 놔뒀을까. 내가 그랬는데. (캐리어를?) 네. 회색 비슷한 색이었는데.]



캐리어 안에서는 50대 여성의 시신이 발견됐고, 경찰은 지문과 DNA 등을 채취해 신원을 확인했습니다.



CCTV 분석 등을 통해 피해자의 행적을 수사하던 경찰은 피해자의 딸과 사위가 지난달 18일 주거지에서 피해자 시신이 담긴 캐리어를 가지고 나와 잠수교 인근에 유기한 장면을 확인했습니다.



경찰은 이 50대 여성 시신을 유기한 혐의로 어젯밤 20대 딸과 사위를 긴급체포했습니다.



이들은 경찰 조사 과정에서 자신들이 캐리어를 유기하는 장면을 본 뒤 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 '피해자가 사위의 폭행으로 숨진 것 같다'는 취지 진술을 확보했다고 밝혔습니다.



피해자 시신에서는 멍자국 등 폭행 정황이 발견된 걸로 전해졌습니다.



경찰은 휴대전화 포렌식 분석 등을 통해 이들이 시신을 유기한 뒤 범행을 은폐하려 한 정황에 대해서도 수사를 이어가고 있습니다.



경찰은 오늘 오전 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 확인하는 한편 범행 동기를 추가 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.



(영상취재 : 이상호·박종영 TBC, 영상편집 : 김호진)