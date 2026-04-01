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민주, 김관영 지사 긴급 윤리감찰…국힘 '가처분' 후폭풍

정윤식 기자
작성 2026.04.01 12:17 조회수
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<앵커>

민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거에서 재선에 도전하는 김관영 전북지사에 대한 긴급 감찰을 실시했습니다. 공천을 둘러싼 혼란이 이어지고 있는 국민의힘은 4선 박덕흠 의원을 새 공천관리위원장에 임명했습니다.

정윤식 기자가 보도합니다.

<기자>

​민주당은 정청래 대표가 김관영 전북지사에 대한 긴급 감찰을 당 윤리감찰단에 지시했다고 오늘(1일) 오전 밝혔습니다.

민주당은 김 지사에 대한 제보가 있다고 감찰 지시 이유를 밝혔지만, 구체적인 사유는 공개하지 않았습니다.

최근 한 지역 언론은 김 지사가 고가의 주택을 헐값으로 임대한 의혹이 있다고 보도했는데, 김 지사는 이에 대해 경제적 이득을 본 일이 없다며 사실과 다르다는 취지로 해명했습니다.

국민의힘 장동혁 대표는 6·3 지방선거 공천을 관리할 새 공천관리위원장에 4선의 박덕흠 의원을 내정했습니다.

이정현 전 공관위원장은 경기지사 후보를 제외하고 할 수 있는 공천을 거의 마무리했다며 어제 공관위를 해산했지만, 법원이 어제 김영환 충북지사가 제기했던 공천 배제 효력정지 가처분 신청을 받아들이면서 국민의힘의 충북지사 공천은 혼란에 빠진 상태입니다.

김 지사의 가처분이 받아들여졌다는 소식이 알려진 직후, '내정설' 논란이 불거졌던 김수민 전 의원은 충북지사 예비후보에서 사퇴했습니다.

국민의힘은 가처분 인용 결정에 반발해 법원에 이의를 신청하고, 박덕흠 공관위를 빨리 출범해 혼란을 수습하겠다는 계획입니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 법원이 정치에 개입해도 너무 지금 깊숙이 들어와 있는 것입니다.]

다만, 대구시장 경선에서 공천 배제됐던 주호영 의원이 낸 효력정지 가처분 신청에 대한 법원 판단도 조만간 나올 걸로 보여, 공천을 둘러싼 국민의힘의 혼란은 당분간 이어질 전망입니다.

(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 이승희)
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