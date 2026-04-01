'AI 풍향계' 오라클…"투자 확대 속 감원"

▲ 오라클

미국 소프트웨어 기업 오라클이 고비용 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 지속하는 가운데 지난달 31일(현지 시간) 인력 감축에 나섰다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.전체 해고 규모는 아직 불분명하지만, 일부 직원들은 감원 인원이 수천 명에 이르는 것으로 파악된다고 전했습니다.직원들과 여러 링크드인 게시물에 따르면 오라클은 사업 부문 전반에 걸쳐 감원을 진행 중인 것으로 알려졌습니다.미국과 인도에서 근무한다고 밝힌 직원들은 자신들의 자리가 없어졌다는 내용의 글을 SNS에 올리기도 했습니다.일부 직원들은 WSJ에 이른 아침 해고 통보 이메일을 받았다고 했습니다.한 이메일에는 "오라클의 현재 사업적 필요를 신중하게 고려한 끝에 당신의 직책을 없애기로 결정했다"라는 내용이 적혀 있었다고 WSJ은 전했습니다.오라클 측은 논평을 거부했습니다.WSJ에 따르면 전 세계 오라클 직원 수는 약 16만 2천 명(5월 말 기준)입니다.투자은행 'TD 카우언'의 애널리스트들은 오라클이 AI 인프라 프로젝트 자금을 조달하기 위해 최대 3만 명의 직원을 감원하고 일부 자산을 매각할 것이라고 예상한 바 있습니다.WSJ은 오라클이 규제 당국에 제출한 서류에서 이번 회계연도 구조조정 비용이 이전에 보고한 금액보다 5억 달러(약 7,500억 원) 더 늘어날 것이라고 밝혔다면서 이는 인력 감축에 속도를 낼 것임을 시사하는 것이라고 짚었습니다.미국 내 대규모 AI 인프라를 구축하는 '스타게이트' 프로젝트의 주축인 오라클은 AI 붐과 거품을 가늠하는 바로미터로 통합니다.도널드 트럼프 대통령은 지난해 취임 직후 백악관에서 5천억달러 규모의 스타게이트 프로젝트를 발표했습니다.오라클을 비롯해 챗GPT 개발사 오픈AI, 일본 소프트뱅크가 이 프로젝트에 참여하고 있지만 사업 추진에 난항을 겪고 있다는 보도가 나왔습니다.투자자들이 데이터센터 구축 자금 조달 계획의 실현 가능성에 우려를 나타내면서 오라클 주가는 지난 6개월간 약 50% 하락했다고 WSJ은 전했습니다.오라클 주가는 이날 약 6% 올랐습니다.오라클은 최근 실적을 공시하면서 "AI 훈련과 추론을 위한 클라우드 컴퓨팅 수요는 공급보다 빠르게 증가하고 있다"며 2027 회계연도와 그 이후의 매출 전망치를 여유 있게 달성하고 초과할 가능성이 있다고 했습니다.(사진=연합뉴스)