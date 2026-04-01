'돈 봉투 의혹' 김관영 전북지사 "청년들에 대리비 줬다가 회수"

▲ 김관영 전북자치도지사
'돈 봉투 살포 의혹'에 휩싸인 김관영 전북특별자치도지사가 오늘(1일) "더불어민주당 윤리감찰단 조사에 있는 그대로 소명하겠다"며 정면 돌파 의지를 밝혔습니다.
김 지사는 오늘(1일) 오전 도청에서 기자들과 만나 최근 불거진 의혹에 대해 "지난해 11월 말 청년들과 저녁 식사 자리를 가진 뒤 대리기사 비용 명목으로 총 68만 원을 건넨 사실이 있다"고 시인했습니다.
다만, 김 지사는 "지급 직후 부적절할 수 있다는 판단에 따라 곧바로 회수 지시를 내렸고, 이튿날 전액을 돌려받았다"며 "법적으로 전혀 문제가 없는 사안으로 이해하고 있다"고 강조했습니다.
이어 당시 상황이 담긴 영상이 유출된 경위에 대해서는 "식당 주인이 나중에 연락해오는 등 의구심이 드는 정황이 있었으나, 스스로 떳떳했기에 대응하지 않았다"며 "그 과정에서 식당 폐쇄회로(CC)TV 영상이 외부로 나간 것으로 보인다"고 설명했습니다.
앞서 민주당 정청래 대표는 이번 의혹과 관련해 사안의 엄중함을 고려, 당 윤리감찰단에 김 지사에 대한 긴급 감찰을 전격 지시한 바 있습니다.
김 지사는 향후 진행될 당 차원의 감찰 조사에서 당시 비용 지급과 회수 과정 등을 구체적으로 소명해 의혹을 해소한다는 방침입니다.
(사진=연합뉴스)
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