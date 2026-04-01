'솔로지옥5' 최미나수, 방송에선 욕 먹었지만…광고계 블루칩 됐다

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넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연으로 화제의 중심에 선 최미나수가 광고계 블루칩으로 떠오르며 '역전 서사'를 쓰고 있다.최미나수는 '솔로지옥5' 출연 이후 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 3주 연속 1위를 기록하며 단숨에 대중적 인지도를 끌어올렸다. 방송 내 연애 방식과 캐릭터를 두고 다양한 의견이 오가며 논란과 화제를 동시에 낳았지만, 결과적으로 높은 주목도가 광고 시장으로 이어지고 있다.실제 최미나수의 소속사 초록뱀 미디어에 따르면 최미나수는 워터 스포츠 브랜드를 비롯해 스킨케어, 패션, 뷰티 디바이스 등 다양한 분야에서 광고 러브콜을 받고 있다. 건강미와 세련미를 동시에 갖춘 비주얼, 자연스러운 분위기와 스타일링 소화력, 트렌디한 감각이 강점으로 꼽힌다.업계 관계자는 "특정 이미지에 국한되지 않고 다양한 무드를 설득력 있게 표현할 수 있는 점이 가장 큰 경쟁력"이라며 "여러 브랜드와의 시너지를 극대화할 수 있는 모델"이라고 평가했다.2021년 미스코리아 선, 2022년 미스 어스 우승자 출신 최미나수는 '솔로지옥5'에서 이성훈과 최종 커플로 이어지며 화제를 모았고, 출연 과정에서 MC 홍진경의 "작작 하세요" 발언으로 논란이 불거지기도 했다. 다만 이후 종방 회식 자리에서 홍진경이 직접 사과하며 해프닝으로 마무리됐다. 오는 5월 첫 방송 예정인 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 출연을 확정한 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)