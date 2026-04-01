중국 우한서 바이두 로보택시 100여 대 '집단 멈춤'…도로서 승객 고립

▲ 바이두 로보택시 '뤄보콰이파오'

중국 후베이성 우한에서 기술 대기업 바이두가 운영하는 로보택시 '뤄보콰이파오'(蘿卜快跑·아폴로 고)가 집단 고장을 일으켜 도로 한복판에 멈춰섰습니다.1일 중국 봉면신문 등 현지 매체에 따르면 전날 오후 9시께부터 우한 시내 곳곳에서 다수의 로보택시가 갑자기 운행을 멈추며 승객들이 차 내에 고립되는 상황이 잇따랐습니다.한 시민은 "가족과 함께 외출했는데 차가 고가도로 중간에서 갑자기 멈춰 섰다"며 "뒤에 오던 차량이 급하게 피하면서 위험한 상황이 연출됐다"고 말했습니다.그는 "차 내부에 있는 긴급 구조 버튼을 눌렀지만, 응답이 없었다"며 "주변에 차가 많아 함부로 내리지 못하고 경찰에 신고해 구조됐다"고 덧붙였습니다.중국 소셜미디어에는 도로에 여러 대의 로보택시가 멈춰 서 있는 영상이 확산했으며, 일부 구간에서는 추돌 사고가 발생했다는 주장도 제기됐습니다.또 다른 시민은 고속도로에서 차가 멈추면서 차 안에서 1시간 이상 갇혔다가 구조됐다는 내용의 글을 소셜미디어에 게시했습니다.현장에 출동한 한 경찰관은 "관할 구역에서 100대가량의 로보택시가 동시에 신호가 끊겼다"며 "도로 곳곳에서 승객들이 차에서 내리지 못해 구조작업을 진행했다"고 말했습니다.차 내부에 있는 긴급 버튼을 누르면 문이 열리지만 주변에 주행하는 차가 많아 승객들이 함부로 하차하지 못한 것으로 알려졌습니다.경찰은 전날 오후 8시 57분부터 로보택시가 도로에서 움직이지 않는다는 신고가 여러 건 접수됐다며 경찰 출동으로 승객들이 안전하게 하차했고 부상자는 없었다고 전했습니다.경찰과 업체 측은 시스템 장애로 인한 사고 가능성에 무게를 두고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.우한에서 운행 중인 뤄보콰이파오는 바이두의 6세대 자율주행 플랫폼을 기반으로 한 완전무인자율주행(L4) 차입니다.스마트폰 전용 앱으로 호출하고 차 내부 온도를 조절할 수 있으며 가격도 5㎞에 8위안(약 1천600원) 수준으로 일반 택시에 비해 저렴합니다.(사진=연합뉴스)