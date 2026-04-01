방탄소년단 '2.0' 뮤비, 박찬욱 감독 '올드보이' 오마주…티저 뜯어보니

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그룹 방탄소년단이 신곡 '2.0' 뮤직비디오 티저를 통해 한국 영화 수작을 오마주해 화제를 모으고 있다.방탄소년단은 1일 0시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 수록곡 '2.0'의 뮤직비디오 티저를 공개했다. 소속사는 해당 뮤직비디오가 박찬욱 감독의 영화 '올드보이'를 오마주했다고 밝혔다.실제 티저 영상은 낡은 복도와 엘리베이터를 배경으로 시작된다. 좁은 공간에는 거칠고 위협적인 분위기의 인물들이 줄지어 서 있고, 긴장감이 고조된 순간 엘리베이터 문이 열리며 방탄소년단 멤버들이 등장한다. 이들은 깔끔한 슈트 차림으로 등장해 주변 인물들과 대비를 이루며 강한 인상을 남긴다.특히 일부 멤버가 들고 있는 신문에는 '브랜드 뉴 2.0 출범', '전략 전면 개편', '2.0 숨겨진 비밀코드' 등의 문구가 담겨 있어 곡명과 맞물린 메시지를 전달한다. 이어 신문을 천천히 내리며 선글라스를 쓴 RM의 얼굴이 드러나는 장면으로 영상은 마무리된다.이 같은 연출은 '올드보이'의 명장면을 연상시킨다. 영화 속에서 주인공 오대수(최민식)가 좁은 복도에서 다수의 인물과 맞서는 장면은 밀폐된 공간과 정면 대치, 긴장감 있는 구도로 강한 인상을 남긴 바 있다. 방탄소년단의 이번 티저 역시 복도라는 공간, 인물 간 대치, 대비되는 분위기 등을 통해 유사한 구도를 형성한다.'2.0'은 변화와 성장을 거쳐 새로운 국면에 들어선 방탄소년단의 현재를 표현한 곡이다. 기존 이미지에서 벗어나 새로운 단계로 나아가는 과정을 영화적 장치로 풀어낸 셈이다. 실제로 '2.0'은 힙합과 트랩 기반 위에 변칙적인 리듬을 더한 곡으로, "You know how we do"라는 가사를 통해 자신감과 여유를 드러낸다.앞서 방탄소년단 멤버들은 박찬욱 감독에 대한 존경을 표현해왔다. RM은 평소 박찬욱 감독의 작품을 좋아한다고 밝혀왔으며, 영화 '헤어질 결심'을 여러 차례 관람한 일화를 공개하기도 했다. 또 뷔 역시 박찬욱 감독과 직접 교류한 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다.한편 방탄소년단은 정규 5집 '아리랑'으로 글로벌 차트를 휩쓸고 있다. 타이틀곡 'SWIM'과 함께 미국 빌보드 '핫 100'과 '빌보드 200'을 동시에 석권했으며, 수록곡 다수가 차트에 진입하며 여전한 영향력을 입증했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)